MC Bragança assina contrato com Kondzilla

Ainda, a loira, dona de uma beleza natural rara e única, marca presença forte nas mídias sociais, atuando como digital influencer. Posta diariamente fotos com looks ousados e videos que chamam atenção. Símbolo sensual, não se importa com as críticas negativas sobre sua exposição nas mídias sociais, mostrando para seu público que o que importa é ser autêntica e lutar por aquilo que acredita, sendo muito reconhecida por diversas jovens que a tem como um exemplo de liberdade feminina.

Atualmente possui uma marca de 700 mil seguidores que a faz ser reconhecida nacionalmente.

A loira polêmica vem chamado a atenção da mídia e já possui diversos fãs clubes.

Hoje em dia é considerada ícone da beleza nas redes sociais. Seu engajamento é surpreendente devido suas postagens com estilo sobre música, dança e mundo fitness.

A funkeira também possui alguns clipes já gravados de suas recentes produções, que podem ser encontrados em diferentes canais do YouTube, além do seu próprio canal. Já participou de diversas entrevistas em canais de Youtubers de grande sucesso, como no quadro "Web bullying" no canal do humorista Mauricio Meirelles, o qual tem 3,5 milhões de inscritos; "Checklist de sexo" do Matheus Mazzafera, canal que tem 4,8 milhões de inscritos; além do quadro "Free Fire strip" do canal do Aruan Felix, que tem 5,3 milhões de inscritos. Além disso, também marcou presença no videocast do renomado produtor de funk carioca Gabriel do Borel, onde cantou ao lado de diversos artistas.

Recentemente, MC Bragança, ou simplesmente Bragança como é conhecida no meio artístico, se juntou à renomada gravadora e produtora de funk Kondzilla, onde promete muitas novidades para o segundo semestre desse ano, tendo diversas músicas já gravadas, prontas para lançar. Vale ressaltar que a Kondzilla é a maior plataforma de funk do Brasil e do mundo, tendo mais de 50 milhões de inscritos no canal do YouTube. A entrada da MC Bragança na produtora promete alavancar a promissora carreira dessa musa da internet, contando com muitas novidades e diversos hits que irão bombar nesse ano de 2019.

Para ter maiores informações, acesse seu perfil no Instagram ou sua página do YouTube.

