MC Fioti, do hit "Vacina Butantan", participa de campanha no Zapee com MC Lan e MC Alê

Nesta primeira edição da campanha, as duplas formadas são: MC Lan como padrinho da MC Juju, MC Fioti como padrinho do MC Luan da ZL e MC Alê apoiando a MC Kath. "Cada novo talento representa uma produtora", explica Silvia. "A NVI, a Encontro de MC's e a Medley de Rua são parcerias indispensáveis para esse tipo de ação." A campanha vai até o dia 27 de fevereiro e para participar basta postar um vídeo original nos tópicos #MCJuju, #MCLuanDaZL ou #MCKath. No final, o novo talento com mais vídeos publicados em seu tópico ganha a competição e leva para casa prêmios exclusivos do Zapee. Os usuários que postarem vídeos também vão concorrer a presentes especiais.

Em 2020, o Zapee se consolidou como uma plataforma que apoia o funk, trazendo resultados impressionantes para os MCs que fazem parte do time de criadores de conteúdo do aplicativo. O vídeo "Cypher menor sonhador", publicado pela MC Juju, atingiu mais de 1 milhão de visualizações no Zapee em poucas semanas. O número é 10 vezes superior ao atingido em outras plataformas, como o Youtube. "O nosso público é apaixonado por funk e com o Zapee consegue não só acompanhar mas também compartilhar seus conteúdos favoritos dos artistas", conta Silvia Liu. "A gente espera manter uma relação próxima com as produtoras e com os principais artistas do gênero."



Para participar da campanha, basta baixar o Zapee gratuitamente e postar vídeos em apoio ao seu novo talento favorito.

