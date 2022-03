mCaffeine devient la plus grande marque de produits de bien être à composant unique en vente directe au monde, avec une valeur de 1 000 crores suite à une collecte de fonds en série C de 240 crores

La marque a également annoncé son entrée sur les marchés mondiaux. Elle étendra bientôt sa présence dans une douzaine de pays à travers le monde, en commençant par les pays du CCG (Moyen-Orient), l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, avant de s'étendre au Qatar, au Bahreïn, à Oman et au Koweït. La marque prévoit également une implantation dans certaines régions d'Europe et aux États-Unis.

À propos de ces récents développements, Tarun Sharma, PDG et cofondateur de mCaffeine, déclare : « Cette récente collecte de fonds nous permettra d'accroître nos capacités de recherche et développement, de renforcer la notoriété de notre marque et de consolider nos opérations de marketing et de distribution (en ligne et hors ligne) dans toutes les régions du monde. Nous prévoyons de reprendre ou d'acquérir de petites marques du secteur des cosmétiques (dans le monde entier) en utilisant le modèle mCaffeine pour intensifier nos opérations. Nos produits d'origine indienne sont prêts à s'imposer dans le monde entier. Nos produits sans cruauté animale, véganes, sans sulfates ni parabène ont été approuvés dans diverses conditions climatiques. À mesure que la marque se développera plus largement dans ces zones géographiques, les produits seront conçus et fabriqués en fonction de ces régions et des besoins des consommateurs qui y vivent. »

À propos de mCaffeine :

Lancée en 2016 et cofondée par Tarun Sharma, Vikas Lachhwani, Vaishali Gupta, Mohit Jain et Saurabh Singhal, la marque est axée sur le style de vie de la génération Y et propose de nombreux articles haut de gamme. Les produits mCaffeine sont les plus vendus dans de nombreuses catégories sur Amazon et Nykaa. mCaffeine est actuellement active dans quatre grandes catégories : soins du visage, soins capillaires, soins du corps et soins des lèvres. Ces produits sont également en vente dans plus de 5 000 boutiques physiques en Inde et se sont exportés dans trois pays.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1775622/mCaffeine_Founders.jpg

SOURCE mCaffeine