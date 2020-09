McDonald's otorgará $1 millón en becas para ayudar a los estudiantes Hispanos durante la pandemia

De acuerdo con el Pew Research Center, la mitad de los hispanos dijo que todos los días o casi todos los días se sienten preocupados por temas económicos tales como el pago de sus cuentas, el monto de sus deudas y el costo de la atención médica, entre otros 1 . La grave situación económica causada por la pandemia también ha generado incertidumbre mientras padres y estudiantes se esfuerzan por costear y continuar su educación superior. Como resultado, McDonald's creó la beca "HACER® More Scholarship" para ayudar a más estudiantes a seguir con sus estudios y asistir a la universidad pese a la pandemia. Por eso, en 2020, se otorgarán 100 becas adicionales, alcanzando un total de 130 becas, en comparación con las 30 otorgadas en 2019. Los beneficiarios de las becas adicionales serán seleccionados del grupo de solicitantes de la Beca Nacional HACER® 2019 que cumplan con los criterios existentes para la beca y estén inscritos para asistir a la escuela en la primavera de 2021. Los beneficiarios de la beca "HACER® More Scholarship" serán seleccionados en octubre de este año, permitiéndoles utilizar los fondos para el año académico en curso.

"A pesar de las dificultades que se viven en estos tiempos, los estudiantes están demostrando su resiliencia al continuar con su educación", comentó Santiago Negre, juez del comité de becas HACER® y presidente del Comité de Mercado de Consumo Hispano Nacional de McDonald's. "McDonald's y nuestros dueños/operadores están comprometidos con nuestras comunidades y clientes, por eso es un honor para nosotros contribuir a las aspiraciones educativas de los estudiantes hispanos a través del programa de la Beca Nacional HACER®, algo que venimos haciendo desde hace 35 años".

La Beca Nacional HACER® de McDonald's es uno de los programas más importantes dedicado a otorgar becas universitarias. Desde 1985, ha otorgado $31.5 millones a estudiantes hispanos universitarios que buscan cumplir su sueño de acceder a una educación superior. Este año, además de recibir las becas, los 30 ganadores de la Beca Nacional HACER® 2020 recibieron una "mochila tecnológica" que contenía una laptop, un mouse inalámbrico y auriculares —algunas de las herramientas que necesitan para tener éxito en un entorno de aprendizaje virtual.

"Es un enorme alivio saber que, incluso con las dificultades que estamos viviendo este año, como adaptarse a un nuevo modo de aprendizaje, mantener a nuestras familias y a nosotros mismos a salvo, entre muchas otras cosas, ya no tengo que preocuparme por la carga de los costos educativos gracias a McDonald's", comentó Vladimir Rosales, uno de los ganadores de la Beca Nacional HACER® 2020, a quien se le otorgó la suma de $100,000 para asistir a San Jose State University en California. "Estoy agradecido de que, este año, McDonald's no solo me está apoyando a mí para lograr mis metas de una educación superior, sino que además les está brindando la misma oportunidad a otros 100 estudiantes hispanos".

La Beca Nacional HACER® de McDonald's es solo una de las muchas iniciativas de la compañía creadas para educar a la próxima generación de jóvenes. Esto incluye las becas Black & Positively Golden Scholarships para estudiantes que asisten a Colleges y Universidades Históricamente Afroamericanos (HBCU) y el programa de becas McDonald's/APIA Scholarship para estudiantes estadounidenses de origen asiático y de las islas del Pacífico. El programa Archways to Opportunity brinda a los empleados elegibles de los restaurantes McDonald's participantes de EE.UU. la posibilidad de graduarse de la escuela secundaria, recibir ayuda financiera por adelantado para cubrir los gastos de su educación universitaria, tener acceso a servicios gratuitos de asesoramiento educativo/profesional y aprender inglés como un segundo idioma.

Se invita a los estudiantes hispanos del último año de la escuela secundaria que tengan deseos de ir a la universidad, y a sus padres, a que visiten mcdonalds.com/hacer para obtener recursos universitarios adicionales en inglés y en español y para conocer todos los detalles sobre cómo solicitar la Beca Nacional HACER® de McDonald's. El período para solicitar la beca para el próximo año académico comienza el 5 de octubre de 2020 y finaliza el 3 de febrero de 2021.

1. "La recesión económica del coronavirus ha golpeado especialmente a los latinos". Pew Research Center, Washington D.C. (4 de agosto de 2020) https://www.pewresearch.org/hispanic/2020/08/04/coronavirus-economicdownturn-has-hit-latinos-especially-hard/

