MCEC s'associe à C2 International pour redéfinir le secteur des conférences

Cette alliance va être mutuellement bénéfique puisqu'elle donne au MCEC un accès exclusif à la plateforme de design basée sur les expériences de C2 et aux « laboratoires » emblématiques (sessions de formations des idées stimulantes et ludiques à la fois) de C2, tout en apportant à celle-ci une passerelle solide sur laquelle elle pourra s'appuyer pour poursuivre la conversation dans la région Asie-Pacifique.

Fondée par le Cirque du Soleil et l'agence Sid Lee, C2 International est une force d'innovation majeure dans le secteur des évènements commerciaux d'ampleur mondiale. L'entreprise organise et peaufine des expériences fondées sur l'immersion et l'interaction et oblige ainsi les participants à remanier leur façon de pensée et à puiser dans leur créativité innée pour résoudre les défis commerciaux mondiaux de notre époque.

Le directeur général du MCEC, Peter King, a déclaré que le partenariat allait chambouler le secteur des évènements commerciaux et il a expliqué l'engagement du MCEC à créer des expériences novatrices qui inspirent les clients.

« Nous allons travailler aux côtés de C2 pour transformer notre secteur et réinventer le rôle que jouent les lieux pour aider à organiser des évènements qui créent des liens positifs et des expériences qui font sens », a déclaré M. King.

« Le MCEC est un fer de lance du secteur des évènements commerciaux depuis un certain temps et il a fait ses preuves en termes d'orientation client à travers son engagement à l'égard de la recherche sur l'expérience client qui a mené au développement d'initiatives, notamment à notre portail de premier plan, myMCEC. Il s'agit pourtant de l'annonce la plus importante depuis que je suis là, une annonce qui permettra au MCEC de continuer à tisser des liens et à être une source d'inspiration. »

M. King a déclaré que la relation du MCEC avec C2 va inspirer les clients en leur offrant des expériences uniques et fortement personnalisables à vivre au MCEC. « Ce partenariat hors pair est un facteur de différenciation sur le marché compétitif et disputé sur lequel nous sommes en concurrence non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale », a-t-il déclaré.

Martin Enault, PDG de la région Asie-Pacifique chez C2 International, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec le MCEC dans le cadre de ce premier partenariat mondial, qui transforme de fond en comble le modèle traditionnel des évènements commerciaux. Le MCEC a reconnu combien il est important d'offrir des solutions et des opportunités créatives à ses clients afin de permettre à toutes les parties prenantes d'être à la pointe de l'innovation et du changement positif ».

Pour la première fois, C2 International va organiser son évènement phare de trois jours ailleurs qu'à Montréal et apporter sa note à l'emblématique MCEC de Melbourne du 17 au 19 octobre prochain. C2 Melbourne insufflera une nouvelle vie au lieu en accueillant des ateliers immersifs, des classes de maître qui approfondiront les sujets, des « laboratoires » qui portent sa griffe, des performances et représentations artistiques et des conversations stimulantes pour l'esprit, conçues pour l'occasion. À l'extérieur, un village construit sur mesure s'étendra vers le fleuve Yarra et offrira aux participants un espace où ils pourront tisser des réseaux afin de synthétiser de grandes idées, des apprentissages clés et des idées fortes à mettre en pratique.

« C2 s'engage à travailler avec le milieu des affaires pour attirer investissements, évènements et délégués internationaux dans la région. Parallèlement à cela, C2 Melbourne présentera le meilleur de ce que la ville a à offrir en termes de créativité, leadership intellectuel, culture, gastronomie et divertissement », a déclaré M. Enault.

« Au MCEC, nous encourageons la créativité et l'innovation », a déclaré M. King. « Nous recherchons constamment des moyens de créer de nouvelles expériences et de nouveaux produits pour offrir la meilleure expérience possible à nos clients et à leurs invités. Je suis très heureux à l'idée de ce partenariat et j'ai hâte de m'asseoir aux côtés des clients actuels et nouveaux pour explorer la façon dont nous pouvons réinventer ensemble leurs évènements. »

Les clients du MCEC auront accès aux laboratoires et aux expériences de C2 à compter du 1er juillet 2018.

« Que se passe-t-il quand de grands esprits prennent leur envol ensemble ? Le Sky Lab de C2 nous met au défi de nous élever pour mieux saisir les idées qui sont dans l'air. »

À propos du MCEC

Le Melbourne Convention and Exhibition Centre (MCEC) est le lieu incontournable à Melbourne pour les grandes idées et les évènements qui inspirent. Accueillant plus de 1 000 évènements chaque année, nous sommes reconnus internationalement pour la gamme incroyable des espaces que nous proposons, notre design novateur et notre offre gastronomique qui suscite l'admiration. Chez MCEC, nous avons particulièrement à cœur de créer des environnements qui inspirent. Pour ce faire, nous offrons un service personnalisé et un partenariat avec nos clients afin d'apporter des idées, des perspectives et des solutions qui débordent d'imagination. Nous personnalisons chaque expérience car nous savons que ce sont les petits détails qui font toute la différence.

À propos de C2 International

Fondée par le Cirque du Soleil et l'agence Sid Lee en 2011, C2 est devenu une conférence annuelle de renommée internationale sur la créativité et le commerce où la culture, la technologie et l'entrepreneuriat s'entremêlent. À travers des interactions orchestrées entre les idées et les perceptions, C2 permet à nos dirigeants de donner libre cours à leur créativité pour qu'ils puissent faire face aux plus grands défis de l'époque et qu'ils voient dans les bouleversements actuels une force positive pour le changement social et économique.

À propos de C2 Melbourne

C2 Melbourne a été créée par C2 et bénéficie du soutien du gouvernement de l'État du Victoria, du Melbourne Convention Bureau, du Committee For Melbourne et de la Chambre de commerce du Canada. L'associé de C2 Melbourne en termes de lieu est le Melbourne Convention and Exhibition Centre. Vous pouvez visiter C2melbourne.com pour être informés des actualités et des mises à jour. Vous pouvez aussi écouter certains des meilleurs experts de C2 sur le podcast de C2. N'hésitez pas à rejoindre la conversation sur @C2Melbourne #C2MEL18.

Contacts : Cathy Nilbett, directrice de la communication, mobile +61-410-220-578, courriel : cnilbett@mcec.com.au ; Geneviève Sharp et Effie Giannou, C2 International, mobile +1 514 991 4361, courriel : gsharp@c2.biz et egiannou@c2.biz ; Karen Eck, C2 Melbourne, téléphone + 61 438 532569, courriel : c2@eckfactor.com

