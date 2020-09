MCI WET desenvolve sistemas de osmose reversa de água do mar em contêineres para centrais elétricas do Oriente Médio

Países por todo o mundo estão lidando com a expansão da população. O desenvolvimento de terras coloca um grande peso nos recursos e na infraestrutura dos governos para atender às necessidades básicas da população. Com frequência, serviços municipais de infraestrutura não chegam a áreas subdesenvolvidas por anos.

O sistema de osmose reversa da água do mar inclui:

Engenheiros da MCI Water Equipment Technologies desenvolveram sistemas de osmose reversa da água do mar (Seawater Reverse Osmosis systems) que incorporam bombas flutuantes de suprimento e membranas para ultrafiltração. Esse sistema poderá produzir 300.000 GPDs (1.136 m3/dia) de água de alta qualidade. Cada sistema será acondicionado dentro de um contêiner personalizado, que foi projetado e construído pela empresa. Os contêineres com ar condicionado são providos com o que há de mais novo em tecnologia e materiais de construção. Os recursos avançados irão atingir a mais alta eficiência e as necessidades operacionais de cada sistema. Os engenheiros da MCI WET conseguiram superar muitos desafios para fornecer sistemas avançados de osmose reversa da água do mar, adequados para as comunidades de todo o mundo.

A fábrica da empresa em Dallas, Texas, tem uma das mais modernas unidades de fabricação do setor atualmente. A MCI Water Equipment Technologies tem a capacidade de produzir e entregar 50 contêineres e equipamentos auxiliares em um prazo imbatível por qualquer outra empresa. A experiência da empresa com projetos de grande escala permite à MCI Water Equipment Technologies executar esse projeto em um ritmo recorde.

O gerente da MCI Water Equipment Technologies para o Oriente Médio, Raafat Ali, disse: "Nossa força de trabalho de múltiplas disciplinas, em nossa moderna unidade de fabricação de 22.297 metros quadrados, pode elaborar e construir projetos com equipamentos especializados, que requerem uma personalização complexa".

A MCI Water Equipment Technologies está estabelecendo benchmarks para os outros seguirem.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=Q2fjJPb5Xi8

FONTE MCI Water Equipment Technologies

