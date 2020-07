McKay Brothers lanceert bandbreedte Illinois-Busan en Tokio-Busan met laagste bekende latentie

GENÈVE en TOKIO, 13 juli 2020 /PRNewswire/ -- McKay Brothers International (MBI) heeft de uitbreiding aangekondigd van zijn private bandbreedtediensten naar Busan met de laagste bekende latentie. Het bedrijf heeft hybride microgolf/vezel private bandbreedtediensten tussen Illinois en Busan gelanceerd, evenals tussen Tokio en Busan. Beide diensten worden aangeboden met de laagste bekende latentie.

Tad Beckelman, directeur van Azië bij McKay zei: "De Koreaanse financiële markten zijn altijd ondersteund geweest door een sterke groep lokale handelaren. De recentere grotere belangstelling van internationale bedrijven heeft het belang ervan als mondiale financiële markt alleen maar vergroot. Toegang tot telecom aan de laagste latentie is van cruciaal belang voor marktdeelnemers."

Francois Tyc, algemeen directeur van MBI zei: "Een grondbeginsel van ons bedrijf is dat alle bedrijven zich kunnen abonneren op de beste latentie van McKay. Wij zijn verheugd om firma's die op Koreaanse markten handelen de laagste latentie-telecom aan te bieden."

McKay heeft het wereldwijde bereik van zijn lage latentiediensten constant uitgebreid. Het eerste hybride draadloze/vezelnetwerk in Azië van het bedrijf, tussen Tokio en Singapore, ging in 2016 van start. Het bedrijf heeft sindsdien zijn diensten uitgebreid om connectiviteit te bieden naar Hong Kong en Shanghai. De laagste latentiediensten van MBI in Azië worden aan elke abonnee aangeboden via zijn dochteronderneming Josada Telecommunications.

Over McKay Brothers International SA

McKay Brothers International SA is de toonaangevende aanbieder van op microgolf gebaseerde connectiviteit en diensten voor bedrijven die op wereldwijde financiële markten handelen. Het bedrijf exploiteert langeafstandsmicrogolf- en hybride microgolf/vezelnetwerken in Azië en Europa en distribueert geselecteerde marktgegevens afkomstig van grote uitwisselingsgroepen in Europa, Azië en Noord-Amerika.

