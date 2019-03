MCM Worldwide inaugura loja conceito global da Rodeo Drive em Beverly Hills na Califórnia

BEVERLY HILLS, Califórnia, 14 de março de 2019 /PRNewswire/ -- A MCM Worldwide, marca de luxo de acessórios e artigos de viagem, anunciou hoje a abertura de sua primeira loja conceito global em Los Angeles. A nova loja de 411 metros quadrados está sendo inaugurada neste dia 14 de março de 2019 e estará localizada no coração da Rodeo Drive, em Beverly Hills na Califórnia.

A fachada de latão polido de dois andares, projetada por Kenneth Park, é inspirada nas tachas e pedras preciosas que são uma assinatura dos produtos da MCM. O design dá ainda mais vida à Rodeo Drive e utiliza o patrimônio da marca em um luxuoso estilo angelino. Esse elemento é especialmente destacado pelas facetas de latão da parte superior da vitrine, espelhando o design clássico do monograma da MCM. Em ambos os lados da fachada aparecem grandes telas de LED com imagens dinâmicas que mudam a todo momento.

"A loja conceito global da MCM em Beverly Hills leva o patrimônio alemão de luxo, o design inovador, a arquitetura bem pensada e a tecnologia de ponta da marca a um dos destinos de compras mais emblemáticos do mundo, a Rodeo Drive", diz o presidente da MCM para a América, Patrick Valeo. "Estamos muitos entusiasmados por estar na Rodeo Drive enquanto continuamos a nossa forte expansão nos EUA. Apenas na Califórnia, este já é o nosso quinto local."

No interior da loja, a marca integrou a tecnologia por meio de uma cabine fotográfica interativa da Hypno. Dando um novo significado ao "Momento Instagramável", a marca incorporou na moldura da cabine fotográfica um urso gigante personalizado da MCM em Visetos, dando aos clientes a opção de fazer upload da foto para a sua própria conta do Instagram naquele mesmo momento. Além disso, um mosaico de vidro artesanal produzido na Itália, imitando o logotipo da marca, aparece na parede ao lado da escadaria principal. Em linha com a dedicação da marca à música, e mais especificamente ao seu papel na cultura hip-hop, uma cabine de DJ e um bar estão localizados no segundo andar, criando um ambiente vintage para um espaço de eventos VIP em separado. Por fim, a loja da Rodeo Drive terá produtos exclusivos como uma vespa em Visetos da MCM, bolinhas de marca própria e raquetes de ping-pong em Visetos e um jogo de xadrez em Visetos, além de bolsas, mochilas, camisetas, polos e moletons MCM/Rodeo Drive.

Esta é a 17ª loja da MCM nos EUA. A marca tem atualmente mais de 650 lojas em todo o mundo, espalhadas em mais de 40 países. Para saber mais novidades sobre a MCM e sua nova loja da Rodeo Drive em Beverly Hills, visite www.MCMWorldwide.com e siga a marca em @MCMWorldwide no Twitter e no Instagram.

Sobre a MCM (Modern Creation München)

A MCM é uma marca de artigos e acessórios de estilo de vida de luxo fundada em 1976 com uma atitude definida pelo Zeitgeist cultural e por sua herança alemã com foco na inovação funcional, incluindo o uso de técnicas de ponta. Hoje em dia, por meio de sua associação com a música, a arte, as viagens e a tecnologia, a MCM incorpora o ousado, o rebelde e o aspiracional. Sempre de olho no que é disruptivo, a MCM tem como principal força motriz a revolução do design clássico com materiais futuristas. Direcionando-se à comunidade nômade global do século XXI, formada por sonhadores, criativos e nativos digitais, a MCM tem como público a chamada Geração Z, sem gênero, sem idade, com poder e sem restrições de regras e fronteiras.

A MCM está atualmente distribuída em 650 lojas em 40 países, abrangendo locais como Munique, Berlim, Zurique, Londres, Paris, Nova York, Hong Kong, Xangai, Pequim, Seul, Tóquio e Oriente Médio. Para mais informações sobre a MCM: www.mcmworldwide.com.

