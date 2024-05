MDA Space tritt Starlab Space als strategischer Partner und Anteilseigner im Joint Venture für kommerzielle Raumstationen bei

MDA Space bringt unvergleichliche Erfahrung in der Weltraumrobotik und bemannten Raumfahrt in Starlab ein

HOUSTON, 30. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Starlab Space LLC (Starlab Space), das globale Joint Venture zwischen Voyager Space, Airbus und der Mitsubishi Corporation, begrüßte heute MDA Space Ltd. (TSX:MDA), einen zuverlässigen Missionspartner für die schnell wachsende globale Raumfahrtindustrie, als strategischen Partner und Anteilseigner an Starlab Space. Die von Starlab in den USA geführte Partnerschaft expandiert weiter und dehnt die globale Reichweite des Joint Ventures auf Kanada aus.

MDA Space ist ein weltweit führendes Unternehmen in der bemannten Weltraumrobotik und ein Synonym für Exzellenz und Innovation. Es leistet Pionierarbeit mit bahnbrechenden Technologien, die den Standard für die Weltraumrobotikbranche geprägt und gesetzt haben. Als Entwickler der Canadarm-Roboterfamilie, die seit mehr als zwei Jahrzehnten Astronauten und Missionsbetreiber auf der Internationalen Raumstation unterstützt, wird MDA Space eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von Starlab spielen. Das Unternehmen schließt sich dem Starlab-Team an, um das gesamte Spektrum an externer Robotik, Robotik-Schnittstellen und Robotik-Missionen für die Station bereitzustellen. Dazu gehört auch die kürzlich eingeführte umfassende Palette skalierbarer und modularer Robotiklösungen MDA SKYMAKER™, die für eine Vielzahl von Missionen maßgeschneidert werden können.

„Mit dem Beitritt von MDA Space zu Starlab setzen wir nicht nur auf Innovation, sondern auch auf deren Anwendung", sagte Tim Kopra, Geschäftsführer von Starlab Space und ehemaliger NASA-Astronaut. „Während meiner Zeit auf der Internationalen Raumstation habe ich die außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit der von MDA Space entwickelten Robotertechnologien aus erster Hand erfahren. Ich zuversichtlich, dass diese Partnerschaft Innovationen vorantreiben und neue Möglichkeiten für Starlab eröffnen wird. Die Robotertechnologien von MDA Space sind seit langem ein Eckpfeiler der Weltraumforschung und werden integraler Bestandteil unserer Operationen sein und Präzision und Exzellenz bei allen Unternehmungen gewährleisten."

„Unsere Integration in das Team von Starlab Space ist mehr als nur eine programmatische Zusammenarbeit – sie vereint strategisch hochkomplementäres und erstklassiges Fachwissen mit dem übergeordneten Ziel, die Raumfahrtindustrie auf der Erde und in der Erdumlaufbahn zu beschleunigen", sagte Mike Greenley, Geschäftsführer von MDA Space. „Es ist auch eine Bestätigung der Fähigkeiten und des Wertes, den MDA SKYMAKER™ dem aufstrebenden Markt für kommerzielle Weltraumforschung und -infrastruktur bietet, sowie des großen Vertrauens, das die Branche in MDA Space Robotics setzt."

Die Aufnahme von MDA Space in das Team von Starlab Space unterstreicht das Bestreben des Joint Ventures, ein internationales Konsortium strategischer und hochkarätiger Unternehmen mit Flugerfahrung zusammenzustellen, darunter Voyager Space, Airbus und Mitsubishi Corporation, und das globale Partnernetzwerk von Starlab Space weiter auszubauen, um die kommerzielle Raumfahrtindustrie zu erweitern. Die US-amerikanischen, europäischen, japanischen und kanadischen Industriepartner ermöglichen die Fortführung des Partnernetzes der Internationalen Raumstation durch kommerzielle Unternehmen.

Zusätzlich zu den Joint-Venture-Partnern hat Starlab Space ein strategisches Teaming-Abkommen mit Northrop Grumman, eine Design- und Erfahrungspartnerschaft mit Hilton Hotels und hat einen Startvertrag mit SpaceX für sein Starship-Raumschiff abgeschlossen.

Informationen zu Starlab Space

Starlab Space LLC ist ein globales Joint Venture zwischen Voyager Space, Airbus, Mitsubishi Corporation und MDA Space, das die kommerzielle Raumstation Starlab entwickelt, baut und betreiben wird. Starlab wird einen weltweiten Kundenstamm von Raumfahrtagenturen, Forschern und Unternehmen bedienen und so die kontinuierliche Präsenz von Menschen in der erdnahen Umlaufbahn und einen nahtlosen Übergang von Wissenschaft und Forschung in der Mikrogravitation von der Internationalen Raumstation in die neue Ära der kommerziellen Raumstationen gewährleisten.

INFORMATIONEN ZU MDA SPACE

MDA Space (TSX:MDA) ist ein zuverlässiger Missionspartner für die globale Raumfahrtindustrie, der den Raum zwischen Bewährtem und Möglichem schafft. Als Pionier in den Bereichen Robotik, Satellitensysteme und Geointelligenz mit einer über 55-jährigen Geschichte von Weltneuheiten und mehr als 450 Missionen ist MDA Space weltweit führend in den Bereichen Kommunikationssatelliten, Erd- und Weltraumbeobachtung, Weltraumforschung und Infrastruktur. Das Team von MDA Space besteht aus mehr als 3.000 Raumfahrtexperten in Kanada, den USA und Großbritannien und verfügt über das Wissen und das Know-how, um eine kühne Kundenvision in eine realisierbare Mission umzuwandeln. Dabei kommt eine einzigartige Mischung aus Erfahrung, technischer Exzellenz und großem Staunen zum Tragen, die seit dem ersten Tag zur DNA des Unternehmens gehört. Diejenigen, die große Träume haben und die Grenzen auf der Erde und in den Sternen verschieben, um die Welt zum Besseren zu verändern, werden wir dorthin bringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mda.space.

