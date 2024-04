MDJM lance une activité culturelle pour promouvoir l'intégration entre l'Orient et l'Occident dans le monde

Le projet, qui marque officiellement l'entrée de MDJM dans la sphère culturelle et économique, vise à promouvoir des échanges culturels approfondis et la compréhension entre les cultures orientales et occidentales, à protéger et à transmettre les savoir-faire traditionnels, et à créer des possibilités d'emploi qui favoriseront le développement économique local.

LETHAM, Royaume-Uni, 4 avril 2024 /PRNewswire/ -- MDJM LTD (Nasdaq: MDJH) (la « société » ou « MDJM »), une société mondiale intégrée de gestion d'actifs axée sur la culture, a annoncé le lancement d'une nouvelle activité qui vise à promouvoir les échanges culturels entre l'Orient et l'Occident. En utilisant des approches résolument innovantes, la société s'apprête à libérer les individus des difficultés de leur vie quotidienne mécanique et ainsi à éveiller leur vitalité et leur sensibilité aux cultures mondiales.

Elle dévoile des plans pour faire revivre l'esthétique de la vie aristocratique médiévale et rendre à la propriété du château de Fernie qu'elle vient d'acquérir sa gloire d'antan avec des plans de rénovation comprenant une extension du château, la rénovation intérieure du bâtiment et de ses annexes, y compris le jardin paysager du manoir dans son ensemble, la porte d'entrée du manoir et les routes environnantes, entre autres. Le plan de rénovation à grande échelle, complété par un jardin de style oriental, a pour objectif de créer une plateforme artistique unique qui approfondira la compréhension entre les cultures orientales et occidentales, favorisera la transmission des savoir-faire culturels traditionnels, et apportera d'importants avantages sociaux et économiques à la collectivité locale.

Le projet a fait l'objet d'un examen préliminaire par le Conseil du Fife et entre dans la phase de planification détaillée pour approbation. Ils ont exprimé leur plaisir et leurs attentes importantes concernant l'avenir du projet, en grande partie en raison de la création de nombreux emplois qui auront un effet positif sur le développement de l'industrie touristique locale. Le projet de MDJM se concentre sur les opérations culturelles et artistiques et se positionne comme un vecteur d'installations de services haut de gamme uniques qui amélioreront considérablement l'attrait culturel de toute la région et des marques de services haut de gamme. L'objectif stratégique principal de la société est de sélectionner des bâtiments à haute valeur historique et culturelle dans le monde entier, et d'associer les cultures locales et orientales traditionnelles à un contenu culturel et artistique de haute qualité, qui constitue la pierre angulaire de ses activités.

Afin d'améliorer la valeur culturelle et commerciale du projet, MDJM constitue actuellement une équipe de consultants professionnels. Cette équipe comprendra des historiens, des paysagistes, des architectes et des experts en art et en esthétique orientaux du monde entier. Leur sagesse et leurs idées sont sur le point de transformer le jardin oriental en un centre de recherche de premier plan pour l'architecture et les jardins orientaux classiques ; ils tireront parti de leur expertise pour façonner le succès futur du projet.

La fusion d'un jardin de style oriental avec un château séculaire est une combinaison unique presque sans précédent à l'échelle mondiale et qui ne manquera pas d'attirer l'attention de personnes de tous horizons. L'intégration sans précédent de la culture et des arts classiques orientaux et occidentaux dans la plateforme ainsi que son accessibilité aux visiteurs du Royaume-Uni, d'Europe et même aux touristes d'Asie, créera une valeur commerciale considérable en stimulant l'imagination de personnes qui n'ont jamais vu ni entendu parler d'un tel spectacle dans le paysage touristique culturel traditionnel.

D'ici cinq ans, MDJM vise à renforcer la coopération approfondie entre les célébrités les plus influentes de nombreux domaines tels que la littérature, la musique et le théâtre, les arts visuels, l'art de la sculpture, les artisans traditionnels, entre autres, dans le monde entier, pour lancer une gamme de produits d'une valeur esthétique unique. Des expositions, des forums, du commerce de produits culturels et artistiques, du tourisme culturel personnalisé, de l'éducation, de la formation, et bien d'autres choses encore seront également lancés. Le jardin oriental prévu, d'une superficie totale d'environ 10 000 mètres carrés, présentera des objets couramment recherchés par la noblesse orientale et occidentale de l'époque.

Le château de Fernie et son jardin oriental seront utilisés comme une plateforme artistiques pour des échanges de salon de forum, des expositions, des ventes aux enchères et d'autres activités tandis que des expositions numériques d'œuvres d'art, des salons de dialogue et d'autres échanges auront lieu en ligne simultanément. Cette plateforme artistique accélérera les échanges entre les artistes orientaux et occidentaux et permettra de présenter le patrimoine culturel ancestral de l'Orient au Royaume-Uni et en Europe tout en respectant la protection de la culture locale.

Siping Xu, directeur général de MDJM, a déclaré : « Notre activité innovante et le plan de rénovation du château de Fernie constituent non seulement un événement interculturel important, mais annoncent également un nouveau sommet dans les échanges culturels et la transmission des arts traditionnels entre l'Orient et l'Occident. Cela favorisera fortement la diversité culturelle mondiale et l'inclusivité et créera de nouvelles voies pour la protection et la diffusion du patrimoine culturel mondial tout en créant des possibilités d'emploi et en améliorant le développement économique local. »

Ce projet est sur le point de devenir une référence unique dans le domaine des échanges culturels, incarnant une approche sans précédent au Royaume-Uni et dans toute l'Europe. Il vise à retrouver l'élégance raffinée d'une époque orientale révolue à travers un concept innovant de création de jardins. Cet effort visionnaire comble une lacune dans les perspectives occidentales sur la conception des jardins orientaux, allant au-delà de la simple reproduction pour évoquer l'essence de l'authenticité et de la sophistication historiques.

À propos de MDJM LTD

Fondée en 2002, MDJM est une société mondiale intégrée de gestion d'actifs axée sur la culture qui, par l'intermédiaire de ses filiales, opère une transformation de ses activités et une transition vers la mondialisation, en particulier dans le développement de l'immobilier hôtelier, des services de majordome, etc. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://ir.mdjmjh.com/ .

