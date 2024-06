MDPI établit une nouvelle référence en matière d'excellence de l'édition

95 % des auteurs considèrent le processus de publication de MDPI comme excellent ou bon, ce qui constitue une nouvelle référence en matière d'édition scientifique, selon le rapport annuel 2023.

BÂLE, Suisse, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- MDPI, le principal éditeur en libre accès (OA), est fier d'annoncer la publication de son rapport annuel 2023, qui présente des réalisations remarquables et réaffirme le leadership de l'entreprise dans l'avancement de l'édition en libre accès. En 2023, MDPI a reçu 655 065 articles, dont 285 244 ont été publiés. La société détient désormais une part de marché de 17 % dans le domaine des articles de référence en accès libre avec un temps de publication médian de six semaines.

Stefan Tochev, PDG de MDPI, a déclaré : « En tant que pionnier de l'édition en libre accès, MDPI change depuis longtemps la donne dans la communauté universitaire. Nous aidons des millions d'auteurs du monde entier pour nous assurer que les dernières recherches sont librement disponibles. L'année 2023 fut remarquable pour MDPI, avec une croissance du nombre de soumissions sur papier, de projets ambitieux et d'initiatives visant à améliorer nos processus internes et à fournir des services de premier ordre aux scientifiques. »

Le rapport annuel 2023 de MDPI souligne plusieurs réalisations clés :

Part de marché de 17 % dans les articles de référence en libre accès.

Taux de satisfaction record : 95 % parmi les auteurs, 82 % chez les critiques et 85 % parmi les rédacteurs invités.

Amélioration des normes éditoriales et des processus de rétroaction.

Portée et impact accrus grâce à 54 nouvelles inclusions de revues MDPI dans Scopus, 29 dans Web of Science et 77 dans le DOAJ.

L'engagement inébranlable de MDPI à faire progresser le libre accès a transformé le paysage de l'édition universitaire, rendant la recherche de haute qualité librement accessible à la communauté scientifique mondiale. L'amélioration continue de nos normes éditoriales et de nos processus de rétroaction souligne l'engagement de MDPI à assurer l'intégrité et l'excellence académiques.

Portée mondiale et collaboration

L'empreinte mondiale de MDPI continue de s'étendre par la collaboration avec des auteurs issus de diverses régions : 37 % en Asie/Pacifique, 36 % en Europe, 15 % en Amérique et 12 % dans d'autres régions du monde. La plateforme entièrement accessible en libre accès de l'entreprise a attiré près de 14 millions de visiteurs mensuels en 2023, ce qui témoigne de son influence généralisée dans la communauté scientifique.

Engagement envers les partenariats

Avec plus de 800 partenaires institutionnels, MDPI continue de démontrer son engagement à fournir des services d'édition fiables et collaboratifs. L'introduction d'un modèle de tarification transparent à frais fixes souligne les efforts continus de MDPI visant à améliorer l'accessibilité et le soutien à la communauté universitaire.

Pour en savoir plus, consultez notre rapport annuel 2023 : Rapport annuel 2023 .

À propos de MDPI

Pionnier de l'édition universitaire en libre accès, MDPI soutient les communautés universitaires depuis 1996. MDPI mène la transition vers la science ouverte en rendant plus de recherches gratuites et accessibles à tous. Plus de 3,5 millions de chercheurs ont confié à MDPI la publication de leurs découvertes scientifiques. Le processus éditorial de MDPI est soutenu par un réseau d'évaluateurs dévoués, une équipe de plus de 6 000 employés professionnels et bien formés, ainsi qu'une plateforme interne de soumission d'articles qui a été conçue pour assurer l'efficacité des processus dans ses plus de 440 revues en libre accès.