MDS anuncia a aquisição do controle da corretora RSG no Chile

Operação marca o início da expansão do Grupo na América Latina

SÃO PAULO, 31 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Dando continuidade ao seu plano de expansão internacional, o Grupo MDS adquiriu o controle acionário da corretora RSG, no Chile. Com mais de 40 anos de história, a operação, posicionada entre as 10 maiores do país, segue com o mesmo nome. A gestão da empresa, que conta hoje com mais de 60 colaboradores, permanece sob a responsabilidade dos sócios originais e do seu corpo de executivos, que passam a reportar para a MDS Brasil.

A relação entre as empresas é antiga. Desde 2016, a RSG é membro da empresa global de corretagem Brokerslink, que tem como Chairman e fundador o CEO Global do MDS Group. A MDS é atualmente a maior corretora de seguros em Portugal e Angola, e a terceira maior no Brasil. No final de 2022, o MDS Group foi adquirido pelo Grupo Ardonagh, maior grupo de corretagem independente do Reino Unido e entre os 20 maiores do mundo.

"Ficamos muito felizes em passar a fazer parte do Grupo MDS e, por seu intermédio, do Grupo Ardonagh. É o reconhecimento da nossa trajetória até aqui, bem como da qualidade da nossa equipe. Com o apoio de nossos novos acionistas passamos a ter acesso a mais recursos para seguir com a nossa trajetória de crescimento, bem como incorporar novos produtos e serviços para os nossos clientes atuais e futuros", afirma Andrés Errázuriz, Gerente Geral da RSG.

Para José Manuel Fonseca, CEO do Grupo MDS, com a integração da RSG, o Grupo MDS dá um importante passo para ampliar a sua participação na região. "Fico muito contente com a conclusão desta importante operação, quando o Grupo MDS dá o seu primeiro passo na expansão para a América Latina, após a nossa consolidação no Brasil. O Chile é um mercado importante e com ainda grande potencial a ser explorado e temos também a felicidade de passar a contar, no Grupo, com uma equipe muito qualificada e reconhecida no mercado", comenta o executivo.

Na visão do CEO da MDS Brasil e Americas Regional Manager da Brokerslink, Ariel Couto, a operação traz significativos ganhos de capilaridade e geração de valor para ambas as empresas. "A RSG soma ao Grupo MDS uma carteira de importantes clientes, conhecimento técnico nas mais diversas áreas e uma equipe composta por excelentes profissionais, que a partir deste momento contam com o apoio não só da MDS Brasil, mas também do MDS Group e do Grupo Ardonagh ", conclui Couto.

SOBRE A MDS

Parte do Ardonagh Global Partners, a MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder de mercado em Portugal, está entre os maiores no Brasil e presente também em Angola, Moçambique e Espanha. Mundialmente, a companhia opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em mais de 120 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal e na África com a marca MDS RE. A RCG - Risk Consulting Group é a empresa referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Por meio da HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros. Por fim, enquanto as recentes aquisições da Process e da Tovese reforçam a expertise da empresa no setor de P&C e Garantias, a aquisição total da 838 Soluções e a compra da Brokers, Ben's e da QH Consult reiteram o domínio no segmento de Benefícios Corporativos, Gestão Automatizada de Benefícios, Benefícios Flexíveis e Educação. Para mais informações, acesse: www.mdsgroup.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2089913/MDS_e_RSG.jpg

FONTE MDS

SOURCE MDS