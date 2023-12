MDS Brasil realiza evento de encerramento da Semana da Reciprocidade

A iniciativa faz parte do #MDSGO, pilar que engloba e incentiva projetos e eventos esportivos, artísticos, sociais e culturais na companhia

SÃO PAULO, 19 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A MDS Brasil, uma das principais corretoras do País no segmento de seguros, resseguros, gestão de benefícios e consultoria de riscos, realizou, em 12 de dezembro, a 5ª edição do coquetel da Semana da Reciprocidade, em prol da Casa José Coltro. A iniciativa faz parte do #MDSGO, pilar que engloba e incentiva projetos em eventos esportivos, artísticos, sociais e culturais na companhia.

Realizado na sede do C6 Bank, em São Paulo, o evento reuniu os principais apoiadores e patrocinadores do programa, que participaram de um leilão de itens exclusivos e de telas pintadas pelas crianças atendidas pela instituição. A ocasião contou, também, com a presença de Jakson Follmann, embaixador da Chapecoense. O ex-atleta disponibilizou itens como camiseta e luvas de goleiro, autografadas por ele e por outros nomes do futebol para compor o leilão. Todas as iniciativas culminaram na arrecadação de mais de R$ 200.000,00. O valor foi revertido para a Casa José Coltro que, há mais de 30 anos, atua no Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, e atende, anualmente, cerca de 420 crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social.

"O programa se fundamenta em três pilares. Inicialmente, temos o pilar financeiro, que se concentra na captação de recursos junto a parceiros, por meio da realização de eventos de relacionamento. O segundo é o engajamento voluntário, no qual os colaboradores elevam o orgulho de fazer parte desse movimento, contribuindo ativamente para a formação desses alunos. Por fim, o terceiro pilar é o da oportunidade, que se traduz na contratação dos estudantes como jovens aprendizes. Atualmente, já ultrapassamos a marca de 30 aprendizes e, muitos deles estão efetivados, alcançando, assim, um impacto positivo nas vidas de diversas famílias e promovendo uma transformação significativa em suas realidades", destaca Ariel Couto, CEO da MDS.

Para Mariana Guglielmetti, Conselheira e embaixadora da Casa José Coltro, o apoio do projeto Reciprocidade desempenha um papel fundamental no contínuo desenvolvimento da instituição. "Temos feito um trabalho diferenciado com os alunos para que eles fortaleçam competências socioemocionais e estejam preparados para trabalhar em empresas ou abram um negócio. Acompanhar toda essa jornada, que culmina no aumento da empregabilidade e empoderamento, é uma recompensa enorme para nós. E isso só é possível com a ajuda de todos."

A ONG trabalha aspectos comportamentais, éticos e intelectuais, visando desenvolver cada indivíduo de maneira personalizada. Também conta com oficinas esportivas e culturais, além de oferecer duas refeições diárias.

A realização da 5ª edição contou com o patrocínio da Ardonagh Group, SulAmérica, AIG, Fator Seguradora e Chubb, além do apoio do anfitrião C6 Bank, Crawford, HDI, Mapfre, Porto, Mitsui Sumitomo Seguros, Swiss Re Corporate Solutions e Soma. Também tivemos o apoio técnico da Arsenal filmes, Blood e R3 viagens.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2303821/1.jpg

FONTE MDS Brasil