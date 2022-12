MDS Brasil reúne parceiros do mercado de seguros no evento de encerramento da "Semana da Reciprocidade"

Sob o mote "O que é Reciprocidade para você?", a 4ª edição da "Semana da Reciprocidade", da MDS, arrecadou mais de R$ 162 mil. O valor foi revertido às ações da Casa José Coltro.

SÃO PAULO, 16 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Na semana, a MDS, uma das principais corretoras do país no segmento de seguros, resseguros, gestão de benefícios e consultoria de riscos, realizou um evento especial para concluir a 4ª edição da Semana da Reciprocidade, em prol da Casa José Coltro. A iniciativa faz parte do #MDSGO, pilar que engloba e incentiva projetos e eventos esportivos, artísticos, sociais e culturais na MDS.

Realizado na Ziv Gallery, galeria de arte localizada Vila Madalena, em São Paulo (SP), no famoso Beco do Batman, cartão-postal e ícone da arte na capital paulista, o evento reuniu os principais apoiadores do programa, que participaram de um leilão de itens exclusivos e telas pintadas pelas crianças atendidas pela ONG. Todas as iniciativas culminaram na arrecadação de R$ 162.312,90. O valor foi revertido integralmente para a ONG, que, há mais de 30 anos, atua no Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, e recebe, anualmente, cerca de 420 crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social.

"O projeto está alinhado à nossa Missão de proteger os diferentes mundos que nos cercam. Por meio dos seus três pilares: o financeiro, o de voluntariado e o da oportunidade, conseguimos impactar positivamente a vida de muitas famílias, transformando a sua realidade – sobretudo neste momento em que a necessidade é ainda maior", explica Ariel Couto, CEO da MDS Brasil.

Para Mariana Guglielmetti, presidente da Casa José Coltro, o apoio do projeto Reciprocidade contribui para que a Casa José Coltro possa oferecer, cada vez mais, oportunidades para as mais de 400 crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade impactados pela ONG no Capão Redondo, inclusive para a sua inserção no mercado de trabalho. "Temos feito um trabalho diferenciado com os alunos para que eles fortaleçam competências sócio emocionais e estejam preparados para trabalhar em empresas ou abram um negócio próprio. Acompanhar toda essa jornada de transformação, que culmina no aumento da empregabilidade e empoderamento, é uma recompensa enorme para nós. E isso só é possível com a ajuda de todos", afirma Guglielmetti.

Campanha Reciprocidade 2022

Como propósito de resgatar a essência do projeto e juntar esforços para compartilhar a possibilidade de um futuro melhor, na campanha deste ano, desenvolvida 100% no ambiente on-line, a MDS convidou seus principais parceiros a refletirem sobre a seguinte pergunta: "O que é Reciprocidade para você?".

Para isso, ao longo da Semana da Reciprocidade, trouxe conteúdos sobre o papel das instituições no desenvolvimento de jovens e adolescentes e histórias reais de vidas que foram transformadas pelo apoio da Casa José Coltro. Desde 1988, mais de 10.500 alunos e suas famílias já passaram pelo projeto. A ONG trabalha aspectos comportamentais, éticos e intelectuais dos alunos, visando desenvolver cada indivíduo de maneira personalizada. Também conta com oficinas esportivas e culturais, além de oferecer duas refeições diárias.

A realização da 4ª edição do programa contou com apoio da Zurich, Akad, Liberty, Essor, AgroBrasil, Fairfax, Porto, Junto, Mapfre, Fator, AIG, Bradesco Seguros, Chubb, Coface, Axa, Ezze, Icatu, Swiss Re Corporate Solutions, SulAmérica, BMG Seguros, Mitsui, Pottencial, Tokio Marine, além da participação dos colaboradores da MDS e de seus parceiros: Ziv Gallery, Blood, Printer, Arsenal Filmes e R3 Viagens.

Sobre a MDS

A MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder de mercado em Portugal, está entre os maiores no Brasil e presente também em Angola, Moçambique e Espanha. Mundialmente, a companhia opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em mais de 120 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal e na África com a marca MDS RE. A RCG - Risk Consulting Group é a empresa referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Por meio da HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros. Por fim, enquanto as recentes aquisições de Process, Tovese e CredRisk reforçam a expertise da empresa no setor de P&C e Garantias, a aquisição total da 838 Soluções e a compra da Ben's e da QH Consult reiteram o domínio no segmento de Benefícios Corporativos, Gestão Automatizada de Benefícios, Benefícios Flexíveis e Educação.

Para mais informações, acesse: https://www.mdsgroup.com.

Sobre a Casa José Coltro

Fundada em 1988, no Capão Redondo, bairro da capital paulista, a Casa José Coltro é uma entidade beneficente, sem fins lucrativos e que cuida de 300 crianças de 6 a 18 anos. A ONG trabalha para oferecer a oportunidade de aprendizado, através de cursos de capacitação, programas de geração de renda familiar, orientação da criança e do adolescente e até suporte para as mães na fase do puerpério. O trabalho da Casa José Coltro visa a integração do indivíduo à sociedade, a melhora de sua qualidade de vida e o desenvolvimento de seu senso de cidadania. Saiba mais informações em: https://casajosecoltro.org.br/

