MDS Group e Grupo Ardonagh conclui aquisição do Grupo MDS

SAO PAULO, 8 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Grupo MDS e o Grupo Ardonagh anuncia hoje que, na sequência do anúncio de 23 de dezembro de 2021, a subsidiária do Ardonagh Group, Ardonagh Overseas Investments Limited, concluiu a aquisição do Grupo MDS, um corretor de seguros e consultor de gestão de risco no mundo de língua portuguesa e Europa.

Com sede no Porto, presente em Lisboa e em mais 13 localidades em Portugal, fundado há mais de 35 anos, o Grupo MDS tem escritórios no Brasil, onde é a maior corretora independente do país, além de Angola, Moçambique, Espanha, Suíça e Malta. É o único Lloyd's Broker português.

O Grupo MDS emprega mais de 1.000 colaboradores, gerindo anualmente mais de 900 milhões de euros em prémios de seguro, contanto com 1,2 milhões de clientes privados e empresariais.

O Grupo MDS irá ficar integrado na Ardonagh Global Partners, lançada em janeiro de 2021 para investir em organizações de referência e respetivas equipas de gestão em todo o mundo e, consequentemente, apoiar suas ambições de crescimento.

Além das principais operações de corretagem e de mediação de seguros, o Grupo MDS detém ainda a Highdome PCC, em Malta que disponibiliza soluções alternativas ao mercado de seguros tradicional, incluindo soluções cativas e de resseguro para grandes clientes, a RCG - Risk Consulting Group, uma empresa especializada em consultoria de gestão de riscos, e a MDS Reinsurance Solutions, uma empresa especializada focada em projetar e fornecer soluções de corretagem de resseguro.

A MDS também é membro fundador e acionista da Brokerslink, uma empresa global de corretagem fundada pelo grupo e que está presente em 130 países, que responde às necessidades dos seus clientes nas mais diversas geografias e sectores.

A equipa de gestão liderada pelo CEO Global do Grupo MDS, José Manuel Fonseca, continuará a liderar um plano de crescimento em todos os territórios da MDS.

José Manuel Fonseca comentou: "O anúncio de hoje marca um novo e entusiasmante capítulo na vida do Grupo MDS. Vemos na Ardonagh e na sua equipa de liderança uma combinação perfeita para a nossa visão e ambições de crescimento.

Estou convicto que a MDS fica muito mais forte a partir de hoje, com acesso à dimensão e escala da Ardonagh e aos importantes recursos em especialização, tecnologia e capital que a acompanham.

Neste novo capítulo, a nossa ambição, que sempre foi grande, é continuar a crescer, oferecendo soluções inovadoras e os mais altos níveis de serviço aos nossos clientes em todo o mundo."

O CEO da Ardonagh Global Partners, Des O'Connor, comentou: "Temos trabalhado com o José Manuel e com a sua equipa nos últimos meses para desenvolver a nossa jornada futura de crescimento e estamos muito entusiasmados em trabalhar com a MDS, uma plataforma de corretagem tão distinta e reconhecida nos territórios onde está presente, pelo forte serviço ao cliente, inovação e profissionalismo. Estamos muito satisfeitos por poder trazer mais recursos e capital para apoiar os negócios do Grupo MDS a se tornarem mais fortes, continuando a tirar o máximo partido do rápido crescimento e evolução dos mercados e economias.

Notas aos Editores

O GRUPO ARDONAGH

O Ardonagh Group é uma das principais plataformas independentes de distribuição de seguros do mundo. Atuamos como um conjunto das melhores marcas empreendedoras e especializadas em seguros, presentes em mais de 150 localizações e uma força de trabalho combinada de mais de 9.000 colaboradores. No nosso portfólio, encontra-se uma gama altamente diversificada de produtos e serviços em toda a cadeia de valor de seguros no Reino Unido, Irlanda e mercados internacionais mais amplos. Desde organizações multinacionais complexas a clientes particulares que compram apólices de seguro individuais, com o nosso conhecimento das comunidades onde estamos presentes, juntamente com nossa dimensão e escala, permite-nos trabalhar com os nossos parceiros seguradores para oferecer uma ampla gama de produtos e soluções de risco que vão ao encontro das necessidades dos clientes.

www.ardonagh.com

GRUPO MDS

O Grupo MDS começou em Portugal há mais de 35 anos. Hoje é uma empresa global, presente em Portugal, Brasil, Espanha, Angola, Moçambique, Suíça e Malta.

Como única corretora Lloyd's de língua portuguesa, a MDS tem acesso direto ao maior mercado de seguros especializados do mundo, que reúne os melhores profissionais nas áreas de riscos emergentes e complexos. O Grupo MDS também opera em todo o mundo através da Brokerslink, uma empresa global de corretagem, fundada pela MDS em 2004. A Brokerslink é composta por uma uma rede de corretores e empresas especializadas em gestão de risco localizadas em cerca de 130 países.

A MDS construiu uma empresa global, inovando nos processos e apostando na multiespecialização, nas pessoas e na tecnologia. A MDS orgulha-se de apostar na determinação de os levar mais longe, sendo o conselheiro de confiança de milhares de empresas e clientes particulares, que lhes confiam a gestão dos seus seguros e riscos.

MAIS INFORMAÇÕES

Grupo Printer – Assessoria de Imprensa da MDS Brasil

Fernanda Bezerra – [email protected] - (11) 95123-9610

Christiane Nociti – [email protected] - (11) 9248-9151

Thainná Bastos - [email protected] - (11) 99549-3710

FONTE MDS Group

SOURCE MDS Group