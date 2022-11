MDT annuncia a Electronica la nuova serie di sensori magnetici AMR e l'avvio della produzione di massa

MDT offre portafogli completi di AMR e TMR prodotti in fabbriche di proprietà con una capacità di miliardi di unità

MONACO e SHENZHEN, Cina, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), uno dei principali produttori di sensori magnetici specializzati nelle tecnologie AMR (magnetoresistenza anisotropa) e TMR (magnetoresistenza tunneling), ha annunciato ai saloni Electronica ed Electronica South China l'intera linea di sensori magnetici AMR e il lancio della produzione di massa di sensori magnetici AMR. Il portafoglio di sensori AMR di MDT include sensori angolari AMR, sensori di scala magnetica AMR, sensori lineari AMR e sensori di commutazione AMR. Si tratta di prodotti maturi che vengono forniti con piena soddisfazione a clienti selezionati in gradi volumi da diversi anni.

Il portafoglio di sensori AMR di MDT integra le sue offerte di sensori TMR con alta precisione, ampia tolleranza al traferro, elevata immunità al rumore e alle interferenze per trasduttori rotativi, sensori di spostamento lineare e controllo del motore. Sono inoltre un'alternativa ai sensori AMR esistenti sul mercato, in applicazioni di rilevamento di campo magnetico debole, interruttori di posizione del cilindro pneumatico e misuratori di utilità, con una migliore competitività in termini di costi.

MDT possiede interamente la propria fabbrica di sensori magnetici avanzati, in grado di supportare la produzione di sensori AMR e TMR con una capacità annua di miliardi di pezzi. La catena di fornitura consolidata di MDT ha garantito ai suoi clienti una produzione ininterrotta e consegne puntuali che non sono state colpite dalla carenza di fornitura globale di chip. Con design altamente ottimizzati e processi di fabbricazione semplificati, si prevede che i sensori AMR di MDT riusciranno a rispettare tempi di consegna ancora più stringenti. La maggior parte dei sensori AMR può essere fornita in grandi quantità entro otto settimane.

MDT presenterà i sensori AMR/TMR a Electronica (stand-B3.543/2, 15-18 novembre, Monaco di Baviera) e a Electronica South China (hall2-2F46, 15-17 novembre, Shenzhen) con i sensori AMR in primo piano, tra cui:

Sensori di scala magnetica AMR: misurazione fuori albero per bilance magnetiche lineari e rotative con passo del polo da 2 mm (AMR4020) e 5 mm (AMR4050), alta precisione, ampio traferro ed eccellente immunità al rumore

Sensori angolari AMR: misurazione ad alta precisione su albero, pin compatibili con i prodotti esistenti (AMR3013P), pacchetto LGA compatto (AMR3003L/AMR3008), uscite digitali (AMR3108AP), misurazione su albero/fuori albero (AMR4100) per uso generico

Sensori lineari AMR: prestazioni di rumore eccezionali rispetto ai prodotti esistenti, picoTesla a rumore ultrabasso a 100 PT /rtHz a 1Hz (AMR2501), ideali per il rilevamento geomagnetico e la misurazione di precisione di un campo magnetico debole

Sensori di commutazione AMR: rilevazione di campo magnetico a 360° (AMR1320), che offre una soluzione di rilevamento della manomissione a basso costo per misuratori di utenze, inclusi contatori per acqua, gas ed elettricità

Informazioni su MDT

MultiDimension Technology è stata fondata nel 2010 a Zhangjiagang, nella provincia cinese dello Jiangsu, con filiali a Pechino, Shanghai, Chengdu e Ningbo (Cina), Tokyo (Giappone) e San José (California, Stati Uniti). MDT ha sviluppato un portafoglio unico di proprietà intellettuale e capacità di produzione all'avanguardia in grado di supportare la produzione in grandi volumi di sensori magnetici TMR ad alte prestazioni e a basso costo, per soddisfare le esigenze applicative più complesse. Guidata da un team dirigenziale esperto e competente nel campo della tecnologia dei sensori magnetici e dei servizi di ingegneria, MDT è impegnata a creare valore aggiunto per i propri clienti e a garantirne il successo. Per ulteriori informazioni su MDT, visitare il sito web http://www.multidimensiontech.com.

