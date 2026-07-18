MDT lance le circuit intégré de commutation magnétique TMR1370 à très faible consommation, permettant plus de deux ans de fonctionnement en veille dans les appareils CGM

— Le commutateur magnétique TMR de nouvelle génération, avec un courant d'alimentation maximal ultra-faible de 50 nA, vient élargir la gamme éprouvée de capteurs CGM de MDT

ZHANGJIAGANG, Chine, 18 juillet 2026 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), l'un des principaux fournisseurs de capteurs magnétiques et pionnier de la technologie de magnétorésistance à effet tunnel (TMR), présente ce jour le circuit intégré de commutation magnétique à très faible consommation TMR1370, dernier-né de la gamme de capteurs magnétiques de MDT destinés aux dispositifs de surveillance continue de la glycémie (CGM). S'appuyant sur les gammes éprouvées TMR1367, TMR1368 et TMR1369, la gamme TMR1370 offre une consommation d'énergie nettement réduite, une compatibilité de tension améliorée et un boîtier plus compact, afin de permettre la mise en œuvre de systèmes CGM de nouvelle génération dotés d'une autonomie en veille ultra-longue.

Optimisé pour les appareils CGM alimentés par batterie, le TMR1370 présente un courant d'alimentation maximal de seulement 50 nA, avec une valeur typique d'environ 30 nA pour une tension d'alimentation de 3 V. Associé au mécanisme de réveil magnétique largement utilisé dans les appareils CGM, le TMR1370 permet une autonomie en veille de plus de deux ans, ce qui contribue à prolonger la durée de conservation du produit tout en préservant la capacité de la batterie pour la surveillance continue de la glycémie après activation.

L'exceptionnelle efficacité énergétique du TMR1370 est rendue possible grâce à la plateforme technologique TMR exclusive de MDT, qui combine une conception avancée de capteurs magnétiques, une architecture optimisée des composants et une technologie de fabrication de plaquettes exclusive, afin d'atteindre une sensibilité magnétique élevée tout en garantissant une consommation d'énergie ultra-faible. Venu compléter la gamme existante de commutateurs magnétiques CGM pour les axes X et Z de MDT, le TMR1370 offre aux concepteurs de systèmes une plus grande flexibilité pour optimiser l'orientation des capteurs et la disposition mécanique dans le cadre d'une grande variété d'architectures CGM, tout en facilitant la migration depuis les dispositifs de la génération précédente.

Principales caractéristiques

Permet plus de deux ans de fonctionnement en veille des appareils CGM alimentés par batterie.

Courant d'alimentation maximal de 50 nA, environ 30 nA en valeur typique à 3 V.

Large plage de tension de fonctionnement, comprise entre 1,8 V et 4,0 V.

Point de fonctionnement maximal inférieur à 40 gauss pour une détection fiable du réveil magnétique.

Détection magnétique sur l'axe X optimisée pour les CGM compacts.

Boîtier miniature DFN5L (1,6 × 1,6 × 0,5 mm) destiné à des dispositifs médicaux portables plus fins et plus légers.

Vient compléter la gamme éprouvée de commutateurs magnétiques CGM pour les axes X et Z de MDT, permettant une conception flexible des systèmes et une migration simplifiée.

Des unités TMR1370 sont disponibles auprès de DigiKey et sur la boutique en ligne de MDT www.tmr-sensors.com. Pour connaître les tarifs de gros, les modalités de livraison et les caractéristiques techniques, veuillez contacter le service commercial international de MDT à l'adresse [email protected].

À propos de MDT

MultiDimension Technology a été fondé en 2010 à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu, en Chine. L'entreprise dispose de succursales à Shenzhen, Chengdu et Ningbo (Chine), à Singapour, à Tokyo (Japon) et à San José (Californie, États-Unis). MDT a développé un portefeuille de propriété intellectuelle unique, et ses propres installations de fabrication de TMR d'avant-garde, qui peuvent prendre en charge la production en volume de capteurs magnétiques TMR de haute performance et à faible coût pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes. Dirigé par une équipe de direction composée des meilleurs experts et de vétérans de la technologie des capteurs magnétiques et des services d'ingénierie, MDT s'engage à créer de la valeur ajoutée pour ses clients et à assurer leur succès. Pour plus d'informations sur MDT, veuillez consulter le site http://www.multidimensiontech.com.

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