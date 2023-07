MDT présente ses services de fonderie et d'octroi de licences de propriété intellectuelle pour capteurs magnétiques

MDT offre à ses partenaires industriels la technologie de fabrication de pointe de tranches magnétorésistantes et la capacité de production de masse pour stimuler l'innovation technologique et la croissance synergique sur le marché des capteurs magnétiques

SAN JOSE, Californie et ZHANGJIAGANG, Chine, 19 juillet 2023 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT) présente de nouvelles options de service pour améliorer davantage son offre complète, allant des capteurs magnétiques standard ou personnalisés aux services de fonderie et à l'octroi de licences de propriété intellectuelle. Ces services élargis visent à faciliter l'innovation et la collaboration au sein du marché des capteurs magnétiques en offrant aux partenaires de MDT un accès au matériel magnétorésistant de pointe de MDT et à la technologie de fabrication de tranches par le biais de ses grandes capacités de fabrication de tranches de 8 po.

MDT fabrique des capteurs magnétiques pour les technologies de magnétorésistance tunnel (TMR), de magnétorésistance anisotrope (AMR) et de magnétorésistance géante (GMR). Misant sur un solide portefeuille de propriétés intellectuelles, MDT s'est imposé comme un leader du secteur, offrant un large éventail de produits comprenant des capteurs de position linéaire et angulaire, de vitesse, de courant et de commutation. Grâce à la récente mise à niveau de son usine visant une grande capacité de fabrication de tranches de 8 po exclusives à MDT et certifiée IATF-16949, MDT est en mesure d'élargir son offre de services tout en renforçant son engagement à fournir des solutions de capteurs magnétiques de haute qualité sur le marché.

Les options de service améliorées comprennent :

Des capteurs faisant appel aux technologies TMR/AMR/GMR utilisés dans la fabrication de tranches, puces nues ou instruments conditionnés, offrant aux clients l'option la plus appropriée parmi les nombreux portefeuilles de produits et nombreuses bibliothèques de conception de MDT ;

Des services de conception personnalisés permettant de créer des solutions uniques qui s'harmonisent précisément avec les exigences des applications ;

Des capteurs conçus pour l'intégration avec le circuit intégré spécifique à une application, favorisant des solutions de capteurs magnétiques compactes, hautement intégrées, riches en fonctionnalités et rentables ;

Des services de fonderie pour l'ensemble du spectre de la production de capteurs équipés des technologies TMR/AMR/GMR, y compris le dépôt de couches minces, le traitement des détecteurs, l'emballage et les tests de propriété magnétique pour les tranches et instruments emballés, permettant aux clients de tirer parti des capacités de fabrication de pointe de MDT pour obtenir une qualité constante et favoriser l'accélération de la mise sur le marché ;

L'octroi de licences de propriété intellectuelle, permettant aux clients d'intégrer la technologie de pointe de MDT et de développer leurs propres produits en se démarquant.

Les options de service renouvelées de MDT répondent aux différents besoins de la clientèle et offrent diverses nouvelles possibilités d'intégration et de personnalisation des capteurs magnétiques. En collaborant étroitement avec MDT, les clients peuvent créer des produits très distinctifs adaptés à leurs exigences d'application. Cette collaboration permet d'optimiser le rendement, de réduire les coûts et d'améliorer le délai de lancement. L'accès aux technologies de pointe de MDT permet aux partenaires industriels de stimuler l'innovation au sein de leurs marchés respectifs grâce à des processus de développement simplifiés et au renforcement de la compétitivité de leurs produits.

À propos de MDT

MultiDimension Technology a été fondée en 2010 à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu en Chine, et compte maintenant des succursales à Shanghai et à San Jose, Californie, États-Unis. MDT a développé un portefeuille de propriété intellectuelle unique et des capacités de fabrication de pointe qui peuvent prendre en charge la production en volume de capteurs magnétiques TMR hautes performances et à faible coût pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes. Dirigée par son équipe de direction composée d'experts d'élite et de vétérans de la technologie des capteurs magnétiques et des services d'ingénierie, MDT s'engage à créer de la valeur ajoutée pour ses clients et à assurer leur succès. Pour obtenir plus d'informations sur MDT, veuillez consulter http://www.multidimensiontech.com .

