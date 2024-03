Mecademic definiert Robotik neu: Der kleinste und präziseste 6-Achsen-Roboter bietet jetzt absolute Genauigkeit

MONTREAL, 28. März 2024 /PRNewswire/ -- Der neue Absolute Calibration-Service von Mecademic verbessert die Präzisionsfähigkeiten seiner Roboter und bietet eine unvergleichliche Qualität und Zuverlässigkeit.

Mecademic, ein Innovationsführer im Bereich der kompakten, hochpräzisen Industrierobotik, gibt eine Verbesserung bekannt, die seine Roboter nicht nur als die präzisesten, sondern auch die akkuratesten Roboter auf dem Markt positioniert. Die Einführung von Mecademic Absolute Calibration (MAC) unterstreicht die einzigartige Fähigkeit des Unternehmens, Roboter bereitzustellen, die bereits ab Werk kritische Anforderungen an Präzision und Genauigkeit erfüllen, wodurch die Notwendigkeit von Kalibrierungsdienstleistungen durch Drittanbieter entfällt.

Der MAC-Service wurde für Branchen entwickelt, in denen geringste Abweichungen das Ergebnis beeinflussen können, wie etwa Optik, Photonik, Elektronik, medizinische Geräte sowie Luft- und Raumfahrt- und Automobilkomponenten. Er stellt sicher, dass die Roboter von Mecademic die strengen Anforderungen der Automatisierung von Mikroanwendungen erfüllen, bei denen es besonders auf Genauigkeit ankommt.

„Die Entwicklung von Absolute Calibration ist Teil unserer Anstrengungen, die hohen Qualitätsstandards, die wir für unsere Produkte definieren, aufrechtzuerhalten und die Fähigkeiten unserer Roboter voll auszuschöpfen", so Ilian Bonev, Mitbegründer von Mecademic und Professor für Industrierobotik an der École de technologie supérieure (ÉTS), einer öffentlichen Forschungsuniversität in Montreal, Kanada. Dieser Fortschritt unterstreicht unser Engagement für Innovation und Spitzenleistungen. Unsere Kunden erhalten damit eine Lösung, die sofort integriert und betrieben werden kann, ohne dass eine externe Kalibrierung erforderlich ist. Diese Fähigkeit ist ein entscheidender Vorteil für Branchen, die auf höchste Präzision und Genauigkeit bei ihren Tätigkeiten angewiesen sind.

Der MAC-Service verbessert Mecademic-Roboter durch erweiterte Kalibrierungsmethoden wie der Einsatz von Koordinatenmessmaschinen (CMM), um sicherzustellen, dass die Roboter nicht nur die höchsten Genauigkeitsstandards erfüllen, sondern diese sogar übertreffen. Dieses Versprechen, einschließlich der klassenbesten Wiederholbarkeit und Auflösung der Roboter, setzt branchenweit neue Maßstäbe. Durch die unternehmensinterne Integration dieser Serviceleistung bietet Mecademic eine nahtlose, effiziente Lösung, die die Performance verbessert, Risiken mindert und die Bereitstellungszeiten für alle Anwendungen verkürzt, die eine hochpräzise Automatisierung erfordern.

Besuchen Sie uns auf der Hannover Messe

Nutzen Sie die Gelegenheit, die technologischen Fortschritte von Mecademic in Aktion zu erleben. Besuchen Sie uns auf der Hannover Messe, Halle 7, Stand D28, um zu erfahren, wie unsere Roboter Ihre Anforderungen an Präzision und Genauigkeit in der Automatisierung revolutionieren können.

Informationen zu Mecademic

Mecademic ist führend in der Entwicklung und Herstellung kompakter, hochpräziser und benutzerfreundlicher Industrieroboterarme. Die Roboter von Mecademic, ein Unternehmen mit Sitz in Montreal, Kanada, werden für eine Vielzahl von Präzisionsaufgaben in Branchen entwickelt, die ein Höchstmaß an Präzision und Zuverlässigkeit erfordern. Die unternehmensinterne Kalibrierung untermauert das Qualitäts- und Exzellenzversprechen von Mecademics und bietet seinen Kunden eine nahtlose und effiziente Lösung für ihre hochpräzisen Automatisierungsanforderungen.

