Mecalor triplica espaço da fábrica em 2021

SÃO PAULO, 30 de março de 2021 /PRNewswire/ -- Previsão da Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta para aumento do Produto Interno Bruto (PIB) de 4% neste ano, impulsionado pelo crescimento de 4,4% do PIB industrial. A pesquisa está na edição especial do Informe Conjuntural – Economia Brasileira publicada pelo órgão. Esse desempenho ainda está bem abaixo do registrado em 2019 (queda de 3,5%), mas é um alento comparado com 2020, prejudicado pela pandemia da Covid-19.