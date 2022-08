Mecobit inicia nova era na mineração de criptomoedas alimentada por energia solar

HONG KONG, 16 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Mecobit Solar, uma empresa global com ênfase em energia solar de alta qualidade a um preço acessível, anuncia melhorias em seus produtos Solar System, que alimentam mineradores de criptomoedas e outros mineradores atuais. Os produtos Solar System da Mecobit incluem uma estação solar portátil, kits de painéis solares (completos) e a unidade solar M4000.

Os consumidores dos produtos Solar System da Mecobit já podem usar energia de reserva durante uma queda da rede para ajudar a manter dispositivos indispensáveis funcionando ou alimentar coisas como eletrodomésticos, secadores, bombas de piscina, carregadores de veículos elétricos e até mesmo plataformas de mineração de criptomoedas.

Algumas criptomoedas, como o Bitcoin, são criadas por um processo chamado "proof of work", que exige que os computadores "minerem" a moeda resolvendo problemas complexos. A alimentação desses computadores envolve grandes quantidades de energia elétrica. O Bitcoin tem a má fama de desperdiçar energia elétrica suficiente para adicionar 40 milhões de toneladas de dióxido de carbono à atmosfera por ano, mas agora, um número crescente de mineradores em todo o mundo está desenvolvendo novas estratégias verdes e lucrativas, que valem uma fortuna por si só.

Como parece ser provável que a parcela de taxa de hash alimentada por energia solar cresça, muitas pessoas veem o potencial do uso de energia renovável na mineração de Bitcoin como um ciclo virtuoso: a Mecobit oferece incentivos diferenciados na mineração de criptomoedas, que estimulam as operações a utilizar a energia mais barata possível e incentivar mais operações em todo o mundo a adotar fontes de energia renovável, como a solar.

À medida que os governos concordarem em reduzir os níveis de emissões de carbono e apresentarem outros incentivos, como créditos de impostos de investimento, a parcela de operações de mineração que utiliza energia solar provavelmente aumentará. E embora a energia solar possa ser considerada verde e renovável, existem problemas significativos com a energia solar, como o limite de horas de luz solar e os custos de transporte. Para ajudar a reduzir os custos de transporte, a Mecobit paga as tarifas de frete e importação, permitindo aos clientes adquirir tudo que precisam para começar, sem custos adicionais além do custo do dispositivo em si.

Sobre a Mecobit

A Mecobit foi fundada em 2015 com o objetivo de desenvolver e vender para os mineradores de criptomoedas do mundo alimentados por energia solar, que podem utilizar qualquer uma das tecnologias Ethash, SHA-256 ou Scrypt. A empresa foi o primeiro empreendimento de mineração de criptomoedas alimentado por energia solar do mundo com o objetivo de revolucionar o setor de painéis solares, oferecendo mais energia a um preço mais acessível. A Mecobit está sediada em Londres, na Inglaterra, e tem escritórios em cidades do mundo todo, incluindo Hong Kong. O site da empresa, www.mecobit.com, fornece informações adicionais sobre a empresa e seus produtos.

