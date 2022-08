Mecobit start nieuw tijdperk in de fotovoltaïsche gestuurde cryptovaluta-delving

HONG KONG, 30 augustus 2022 /PRNewswire/-- Mecobit Solar is een bedrijf dat wereldwijd levert met de nadruk op zonne-energie van hoge kwaliteit tegen een betaalbare prijs. De verbetering van zijn innovatie heeft geleid tot het geüpgraded Solar System, dat zijn cryptovalutaminers en andere bestaande miners aandrijft.

Mecobit richt zich op het leveren van de beste op zonne-energie aangedreven systemen. Op basis van systeemverbetering en -ontwerp, kunnen de gebruikers van het Mecobit Solar System back-up-energie gebruiken tijdens een netwerkstoring om te zorgen dat essentiële apparaten, zoals huishoudelijke apparaten, drogers, zwembadpompen of de opladers van elektrische voertuigen, maar ook cryptovaluta-mining, niet stil komen te staan.

De producten van Mecobit Solar System omvatten draagbare zonnecentrale, (complete) zonnepaneelkits, zonne-energie-eenheid M4000.

Sommige cryptovaluta's, waaronder bitcoin, worden gecreëerd via een proces genaamd proof of work, waarbij computers de valuta moeten 'delven' door complexe puzzels op te lossen. Het aansturen van die computers verbruikt grote hoeveelheden elektriciteit.

Bitcoin is berucht om het verspillen van voldoende elektriciteit om per jaar 40 miljoen ton koolstofdioxide toe te voegen aan de atmosfeer, maar nu is een groeiende groep miners over de hele wereld bezig met de ontwikkeling van groene, en lucratieve, nieuwe strategieën die op zich al een fortuin waard zijn.

Nu het aandeel van door zonne-energie aangedreven hashcijfers lijkt te zullen groeien, zien velen het potentieel voor het gebruik van hernieuwbare energie in Bitcoin-mijnbouw als een heilzame cyclus. Mecobit die unieke stimulansen in cryptocurrency-mijnbouw biedt, waardoor activiteiten worden gestimuleerd om gebruik te maken van de goedkoopst mogelijke energie, zal meer activiteiten wereldwijd aanmoedigen om over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie.

En nu overheden ermee instemmen om de uitstoot van koolstof te verminderen en extra stimulansen te introduceren, zoals investeringsbelastingkredieten, is het mogelijk dat het aandeel van mijnbouwactiviteiten dat zonne-energie gebruikt nog meer zal toenemen.

Zonne-energie kan worden beschouwd als groen en hernieuwbare, maar er zijn ook aanzienlijke problemen met de zon, bijvoorbeeld het beperkt aantal uren dat de zon schijnt.

Verzendkosten

Als gevolg hiervan betaalt Mecobit zowel de verzendkosten als de importtarieven, zodat klanten alleen de kosten van het apparaat zelf betalen om alles te verwerven wat ze nodig hebben om te beginnen.

Over Mecobit

Opgericht in 2015 met als doel om 's werelds op zonne-energie aangedreven cryptovaluta-miners te ontwikkelen en op de markt te brengen, die, afhankelijk van de voorkeur van de miner, Ethash, SHA-256- of Scrypt-technologie kunnen gebruiken. Het bedrijf zegt dat het de eerste winning van op zonne-energie gebaseerde cryptovaluta's ter wereld was. "We wilden de sector revolutioneren met de zonnepanelen, door meer stroom te leveren tegen een meer betaalbare prijs dan eerder als mogelijk werd beschouwd," aldus B. Franci (oprichter).

Mecobit is gevestigd in Chiswick High Road,Londen, Engeland, en heeft kantoren in verschillende andere steden over de hele wereld, waaronder de Verenigde Staten. Op de website van het bedrijf, www.mecobit.com, vindt u informatie over het bedrijf en zijn producten.

