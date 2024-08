Mecpow révolutionne vos projets d'artisanat avec les graveurs laser de bureau de la série X4 et diverses options d'outils

BERLIN, 10 août 2024 /PRNewswire/ -- Mecpow, pionnier en matière de solutions artisanales innovantes, présente les machines de gravure laser de la série X4, conformes aux normes de sécurité européennes IEC Class 1 et américaines FDA Class 1, ainsi que la presse à moka MP-30, la presse à chaud MP-3881 et les machines à souder MIG-120 et MMA-120, conçues pour révolutionner les possibilités des créateurs à domicile et des amateurs de bricolage.

Machines à graver Mecpow X4/X4 Pro

• Un design sûr et fermé

La X4 Pro est dotée d'un capot transparent entièrement fermé qui garantit une filtration supérieure du laser et la sécurité de l'utilisateur tout en offrant une excellente visibilité. Elle est conforme aux normes européennes IEC Classe 1 et aux normes américaines FDA Classe 1.

• Module laser puissant

La série X4 comprend un module laser de 22 W capable de graver et de découper des matériaux tels que le bois, l'acrylique et le métal. Elle est compatible avec LightBurn, LaserGRBL et l'application MKSLaser pour iPhone et Android, ce qui permet aux utilisateurs de télécharger des photos directement à partir de leurs appareils mobiles.

• Conception conviviale

La série X4 intègre un panneau de commande multifonction pour un fonctionnement autonome, ce qui simplifie la gravure pour les utilisateurs de tous niveaux.

• Fonctions de sécurité améliorées

La série X4 intègre des capteurs de flamme, d'inclinaison et de porte de sécurité, ainsi qu'un interrupteur d'arrêt d'urgence. La X4 Pro ajoute également un éclairage LED et un module caméra pour une meilleure visibilité et un positionnement précis des objets.

Presse à chaud MP-3881 : Une machine polyvalente 8 en 1 pour appliquer des graphiques sur des pots en métal, des t-shirts, des chapeaux, des tasses et des assiettes. Sa technologie avancée de chauffage à deux tubes assure une distribution uniforme de la chaleur pour un gaufrage de qualité professionnelle.

MP-30 Mug Press : Un outil de bricolage polyvalent conçu pour une grande variété de tasses et de gobelets. Il est doté d'un panneau de commande LCD et d'une grande capacité de 30 onces, ce qui en fait l'outil idéal pour personnaliser vos boissons préférées.

Soudeuses MIG-120/MMA-120 : Les postes de soudage bi-tension sont dotés d'un système de protection, d'une prise en charge des modes de soudage MIG et MMA, d'un courant de soudage réglable et d'une poignée portative, ce qui les rend adaptés aux applications de soudage dans différents pays.

Prix et disponibilité

La série X4 sera disponible à partir du 10 août, tandis que les autres produits seront disponibles à partir du 30 juillet. Tous les produits seront disponibles sur Mecpow.com, Geekbuying, Geekmaxiet Amazon dans l'UE et aux États-Unis.

À propos de Mecpow

Mecpow est une marque dédiée à l'autonomisation des créateurs avec des outils fiables et innovants. En mettant l'accent sur la sécurité, la qualité et l'expérience utilisateur, Mecpow continue de repousser les limites du possible dans le monde de l'artisanat.