INNSBRUCK, Áustria, 24 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a MED-EL, líder em soluções auditivas implantáveis, celebra junto com todos que vivem e se beneficiam dos implantes cocleares. O Dia Mundial do Implante Coclear presta homenagem aos tremendos desenvolvimentos tecnológicos desde que o implante coclear moderno foi inventado, há 45 anos. Para a MED-EL, também é motivo de reconhecer os grandes sucessos: Cerca de 1 milhão de implantes cocleares (ICs) foram implantados, ajudando pessoas em todo o mundo a ouvir.[1]

Os sistemas de implante coclear que conhecemos hoje, com designs pequenos e tecnologia integrada pronta para o futuro, percorreram um longo caminho desde que os cientistas austríacos Ingeborg e Erwin Hochmair começaram a trabalhar em seus primeiros dispositivos no início dos anos 70. Embora os IC's iniciais exigissem processadores de áudio volumosos usados no corpo, eles revolucionaram a maneira como os indivíduos com perda auditiva neurossensorial podiam experimentar o mundo, restaurando a sensação de som e fala. Os implantes auditivos de hoje são muito menores, usados atrás da orelha e apresentam uma tecnologia inovadora que permite que os usuários ouçam todos os sons - até mesmo as sofisticadas nuances da música. Dez anos atrás, o processador de áudio RONDO da MED-EL simplificou ainda mais a vida de seus usuários por meio da integração de microfone, processador, bobina e fonte de alimentação em um dispositivo compacto do tamanho de uma moeda.

O futuro dos implantes cocleares é igualmente empolgante, com IC'stotalmente implantáveis já em testes clínicos, bem como novos recursos que incorporam IA.

Melhor qualidade de vida

As melhorias contínuas em tecnologia e design oferecem às pessoas de todas as idades com perda auditiva uma nova qualidade de vida. Estudos mostraram que crianças nascidas sem audição se beneficiam mais quando recebem implantes o mais cedo possível, idealmente em seu primeiro ano de vida.[2] A implantação precoce lhes dá a chance de desenvolver habilidades linguísticas semelhantes às das crianças com habilidades auditivas normais.[3] Colleen, uma mãe americana, diz sobre seu filho "Os implantes do Liam fazem parte dele, mas não o definem ou o limitam de forma alguma. Por causa de seus implantes, ele agora tem exatamente a vida que imaginei para ele como um bebê".

Felizmente, os implantes não são apenas para crianças. Um IC também pode restaurar a qualidade de vida de adultos com perda auditiva, facilitando uma vida social mais ativa e melhorando o relacionamento com familiares e amigos.

"Sem meu implante coclear, não teria sido capaz de todas as conquistas que realizei ao longo dos anos, e ter um relacionamento tão bom com minha família, amigos e professores", disse Sharlene das Filipinas, usuária de IC.

No entanto, muitos candidatos em potencial não recebem um IC. Enquanto quase todos os implantes para crianças são reembolsados, esse dificilmente é o caso para adultos, deixando muitas pessoas com perda auditiva grave a profunda em desvantagem. Em média, menos de 10% das pessoas que poderiam se beneficiar de um IC realmente recebem um.[4]

Abordar a perda auditiva o mais rápido possível

A perda auditiva ainda é ignorada ou aceita como parte do envelhecimento. No entanto, cientistas descobriram recentemente que a perda auditiva não tratada pode aumentar o risco de demência em até 8%.[5] Isso destaca a importância de levar a sério até mesmo o menor traço de perda auditiva - não apenas para si mesmo, mas também para os entes queridos.

"Não aceite a perda auditiva como parte da vida e do envelhecimento. Se você ou alguém que você conheça está tendo dificuldade em ouvir, é importante procurar aconselhamento profissional ainda em um estágio inicial", recomenda Ingeborg Hochmair, fundador e CEO da MED-EL.

A MED-EL oferece informações valiosas em seu site, incluindo uma visão geral dos vários tipos de perda auditiva e um teste auditivo on-line gratuito que pode ajudar a identificar uma possível perda auditiva.

Para mais informações sobre os implantes cocleares da MED-EL, acesse www.medel.com/hearing-solutions/cochlear-implants.

Converse com pessoas com implantes cocleares em todo o mundo acessando www.hearpeers.medel.com/connect.

Sobre a MED-EL

A MED-EL Medical Electronics, líder em soluções auditivas implantáveis, é orientada pela missão de superar a perda auditiva como uma barreira à comunicação e à qualidade de vida. A empresa privada com sede na Áustria foi co-fundada pelos pioneiros da indústria Ingeborg e Erwin Hochmair, cuja pesquisa inovadora levou ao desenvolvimento do primeiro implante coclear (IC) multicanal microeletrônico do mundo, que foi implantado com sucesso em 1977 e foi a base para o que hoje é conhecido como o IC moderno. Isso lançou as bases para o crescimento bem-sucedido da empresa em 1990, quando eles contrataram seus primeiros funcionários. Até o momento, a MED-EL tem mais de 2.500 funcionários em cerca de 80 países e 30 locais em todo o mundo.

A empresa oferece a mais ampla gama de soluções implantáveis e não implantáveis para tratar todos os tipos de perda auditiva, permitindo que pessoas em 137 países desfrutem do presente da audição com a ajuda de um dispositivo MED-EL. As soluções auditivas da MED-EL incluem sistemas de implantes cocleares e de ouvido médio, um sistema combinado de implantes auditivos de estimulação eletroacústica, implantes auditivos de tronco cerebral, bem como dispositivos de condução óssea cirúrgicos e não cirúrgicos. www.medel.com

