MED-EL apresenta: ideas4ears e pede que crianças inventoras sonhem alto pelas pessoas que convivem com perda auditiva

Concurso global infantil é lançado no Dia Mundial dos Inventores para aumentar a conscientização sobre a perda auditiva e os benefícios do tratamento

INNSBRUCK, Áustria, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A MED-EL, provedora e inventora líder de sistemas de implantes auditivos, lançou hoje sua busca mundial anual por invenções do futuro por meio de um concurso global infantil, o ideas4ears.

O concurso convida crianças de 6 a 12 anos de idade do mundo todo a criarem uma invenção para melhorar a qualidade de vida das pessoas com perda auditiva. As inscrições podem ser enviadas por meio de um vídeo, desenho ou escultura, mas o fator mais importante é que os jovens pensem grande e canalizem suas ideias para apoiar as pessoas que não ouvem.

A inspiração por trás do ideas4ears e o juiz do concurso é Geoffrey Ball. Geoffrey tem uma história de vida extraordinária: ao ficar surdo quando ainda era criança, começou a inventar um implante de ouvido médio revolucionário para tratar sua própria perda auditiva.

"Inventar é muitas vezes um processo de eliminação. No caso do VIBRANT SOUNDBRIDGE, tive que desenvolver e testar muitos dispositivos que não funcionavam bem o suficiente ou não funcionavam de forma alguma, até que finalmente cheguei ao projeto perfeito. Quando eu estava inventando os componentes para o implante de ouvido médio na Universidade de Stanford, as pessoas me davam cem razões pelas quais minha invenção não funcionaria, mas eu só precisava de uma razão para que ela funcionasse", disse Geoffrey Ball, diretor técnico da MED-EL e inventor do implante de ouvido médio VIBRANT SOUNDBRIDGE.

Como inventor talentoso, com mais de cem registros de patentes em seu nome e muitos dispositivos médicos desenvolvidos, Geoffrey usou suas experiências de vida para atuar como fonte de incentivo para os jovens inventores do ideas4ears, muitos dos quais são usuários de implantes auditivos.

"Para todas as crianças que tenham perda auditiva e que queiram encontrar uma solução melhor para si mesmas, eu digo: nunca desistam de inventar, acreditem em si mesmas, continuem tentando, lutem por seus sonhos e, como Winston Churchill disse, nunca desista, nunca, nunca!" Geoffrey disse.

O concurso ideas4ears celebra a criatividade das crianças e tem como objetivo melhorar a compreensão dos desafios associados à perda auditiva, bem como os benefícios do tratamento. Os pais interessados devem acessar www.ideas4ears.org/enter para enviar a inscrição de seu filho. A data de encerramento das inscrições é meia-noite do dia 17 de janeiro de 2023.

Ganhe prêmios incríveis! Há uma chance de ganhar uma viagem para Innsbruck, na Áustria, e alguns pacotes de prêmios incríveis.

Todas as ideias são bem-vindas; o único critério é que as invenções tenham o potencial de ajudar a melhorar a vida de pessoas com perda auditiva de qualquer idade. Siga a página do Facebook do ideas4ears para manter-se atualizado sobre o concurso.

Sobre a MED-EL

A MED-EL Medical Electronics, líder em soluções auditivas implantáveis, é orientada pela missão de superar a perda auditiva como uma barreira à comunicação e à qualidade de vida. A empresa privada sediada na Áustria foi cofundada pelos pioneiros do setor Ingeborg e Erwin Hochmair, cuja pesquisa inovadora levou ao desenvolvimento do primeiro implante coclear (IC) multicanal microeletrônico do mundo, que foi implantado com sucesso em 1977 e serviu como base para o que se conhece como o implante coclear (IC) moderno. Isso estabeleceu o alicerce para o crescimento bem-sucedido da empresa em 1990, quando eles contrataram seus primeiros funcionários. Atualmente, a MED-EL tem mais de 2.400 funcionários de cerca de 80 países e 30 locais no mundo.

A empresa oferece a mais ampla gama de soluções implantáveis e não implantáveis para tratar todos os tipos de perda auditiva, permitindo que pessoas de 134 países desfrutem do dom de ouvir com a ajuda de um dispositivo MED-EL. As soluções auditivas da MED-EL incluem sistemas de implante coclear e de ouvido médio, um sistema combinado de implante auditivo de estimulação acústica elétrica, implantes auditivos de tronco cerebral, bem como dispositivos de condução óssea cirúrgicos e não cirúrgicos. www.medel.com

FONTE MED-EL

