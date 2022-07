MED-EL présente : Le design rencontre la technologie - Des artistes internationaux malentendants créent des couvertures pour des processeurs audio

Sous le thème « Que signifie le son pour vous ? », quatre artistes professionnels ont créé des designs uniques et remarquables qui formeront des couvertures en édition limitée pour les processeurs audio des implants auditifs MED-EL. Ce projet permet non seulement aux artistes de partager leur expérience de la perte auditive de manière créative, mais il leur donne également l'occasion de soutenir et d'aider d'autres utilisateurs d'implants auditifs dans leur propre parcours auditif. Leurs créations et leurs histoires seront présentées à l'Audioversum d'Innsbruck, un centre scientifique lancé par MED-EL.

Retour aux sources : Chella Man est un artiste, acteur et mannequin américain de 24 ans, ainsi qu'un éducateur et conférencier handicapé et LGBTQ+ de Brooklyn, New York . Son travail artistique porte sur le continuum du handicap, de la race, du genre et de la sexualité. Depuis l'âge de 12 ans, il porte des implants cochléaires. Grâce à ces implants, il se sent moins isolé et peut à nouveau se connecter au monde.

La joie du son transmise par les couleurs : Olivia Cranwell est une artiste argentine qui se spécialise dans les peintures acryliques. Pendant son enfance, elle a perdu l'ouïe d'une oreille, mais au fil du temps, son audition s'est détériorée et, à un certain moment de sa vie, elle est devenue profondément sourde. Se faire implanter a été une décision difficile pour elle, mais à l'âge de 50 ans, après 15 ans sans écouter de musique ni entendre les gens lui parler, elle a choisi un implant cochléaire.

Représenter la beauté de l'ouïe : Freddy Rode est un artiste allemand de 80 ans, spécialisé dans les portraits. Il a perdu l'ouïe à l'âge de 44 ans à la suite d'une opération de l'oreille droite et a décidé de se faire poser un implant cochléaire il y a seulement sept ans. Cette décision lui a permis non seulement de retrouver son audition, mais aussi de retrouver sa vie.

Vivre et se sentir libre avec un implant cochléaire : Alessia Florea est une artiste de 31 ans originaire de Moldavie qui vit actuellement à Turin . Lorsqu'elle avait 3 ans, la maison de ses parents a pris feu. Heureusement, elle a été sauvée, mais elle a perdu l'ouïe à cause des effets secondaires des médicaments dont elle avait besoin. C'est cet événement important de sa vie qui l'a amenée à poursuivre sa passion et son amour des arts et de la peinture. À 22 ans, elle a déménagé en Italie et a reçu son premier implant cochléaire.

Les housses spéciales pour processeurs audio sont aussi diverses que leurs artistes. « Chez MED-EL, nous pensons que la créativité est le moteur de l'innovation, c'est pourquoi nous sommes très heureux de collaborer avec ces quatre artistes uniques et d'aider les gens du monde entier à s'exprimer par le biais de l'art des accessoires portables », déclare Alexander Hofer, directeur de la gestion des produits chez MED-EL.

La couverture design fait partie d'un ensemble d'éditions limitées de seulement 2 000 pièces qui seront distribuées par lot de 4. Certaines d'entre elles peuvent être gagnées dans le cadre d'un concours sur les canaux de médias sociaux de MED-EL sur Facebook et Instagram .

De plus, les réalisations seront exposés à Innsbruck dans la galerie sonore Audioversum du 22 juillet au 31 octobre 2022.

Pour en savoir plus sur les artistes, leur inspiration et leur vie avec une perte auditive, rendez-vous sur blog.medel.com .

