Media Alert: Keynotespeech Computex 2023 door CEO van Supermicro

CEO van Supermicro geeft keynotespeech over de nieuwste systeeminnovaties en opslagoplossingen voor groene AI en duurzaamheid

SAN JOSE, Californië, 25 mei 2023 /PRNewswire/ -- Op 1 juni 2023 (COMPUTEX 2023) houdt de voorzitter en CEO van Supermicro, Charles Liang, een Computex keynotespeech over de nieuwste technologie en systeeminnovaties ter ondersteuning van uiteenlopende dynamische markten. De heer Liang zal het hebben over de nieuwste technologische ontwikkelingen en kansen die de groei van kunstmatige intelligentie en cloud computing stimuleren. Ook zal hij strategieën belichten voor het inzetten van Total IT Solutions met een focus op green computing en duurzaamheid.

Op de stand van Supermicro zal alle aandacht uitgaan naar de nieuwste servers die de 4e generatie Intel® Xeon® Scalable processoren, de 4e generatie AMD EPYC™ processoren en de nieuwe generatie NVIDIA H100 GPU-versnellers ondersteunen.

Meer informatie over Supermicro's aanwezigheid op Computex 2023 vindt u op: https://learn-more.supermicro.com/computex

Wat: Supermicro keynotespeech met Charles Liang:

Waar: Kamer 701, 7F, Hal 2, Nangang Exhibition Center (of online)

Wanneer: 1 juni 2023 (donderdag) (GMT+8) 13:30 - 14:30

Wat: Forumpresentatie met Mory Lin - Redefined Performance at The Edge Computing voor AIoT en Telecom Open RAN Modern Workload Optimization

Waar: 1F, Hal 2, Nangang Exhibition Center, Taipei

Wanneer: 31 mei 2023 (woensdag) (GMT+8) 14:30 - 16:00

Wat: Supermicro stand

Waar: Taipei Nangang Exhibition Center, Hal 1, 4F Stand M0320

Wanneer: 30 mei 2023 tot 2 juni 2023

