Media Press Group dévoile OpenID : Mettre fin à l'ère de l'ID propriétaire des métadonnées de divertissement

ZURICH, 13 août 2024 /PRNewswire/-- Media Press Group est fier d'annoncer le lancement d'OpenID, une solution révolutionnaire conçue pour transformer la gestion des métadonnées de divertissement. OpenID marque la fin des ID de métadonnées de divertissement propriétaires, offrant un cadre non propriétaire qui simplifie l'intégration et améliore la collaboration dans l'industrie.

OpenID product visual

« Nous sommes heureux de proposer OpenID aux studios, diffuseurs et diffuseurs en continu, une solution pour rationaliser la gestion des métadonnées, créer une cohérence d'identification des métadonnées non-propriétaire, et distribuer directement les métadonnées et les œuvres d'art à leurs partenaires. Cette innovation marque une étape importante dans l'avenir de la gestion des métadonnées, offrant des économies significatives et une intégration transparente, permettant l'automatisation et revitalisant la monétisation de la publicité », déclare Gijs Davelaar, Chief Revenue Officer chez Media Press Group.

Qu'est-ce qu'OpenID ?

Le secteur des médias et du divertissement est depuis longtemps confronté aux problèmes posés par les identifiants propriétaires, les métadonnées de mauvaise qualité et les licences d'œuvres d'art floues, qui compliquent l'intégration transparente et entravent la collaboration. Garantir des métadonnées cohérentes et de haute qualité entre les plateformes et les régions est essentiel, mais complexe, en particulier lorsqu'il s'agit d'intégration, d'automatisation et de monétisation. OpenID relève ces défis en proposant une solution universelle et non propriétaire qui facilite la cohérence et l'intégration d'identifiants non-propriétaires, ce qui permet des flux de métadonnées de meilleure qualité tout au long de la chaîne d'approvisionnement des médias.

Un milliard d'identifiants et des archives de métadonnées partagés

Media Press Group mettra ses vastes archives de métadonnées à disposition par l'intermédiaire d'OpenID, en attribuant des identifiants non propriétaires aux donneurs et aux preneurs de licence. Au cours des 30 dernières années, la société a constitué l'une des bases de données de métadonnées de divertissement les plus complètes au monde, comprenant plus d'un milliard d'identifiants propriétaires, de métadonnées détaillées et d'œuvres d'art. Avec l'introduction d'OpenID, les studios, les diffuseurs et les diffuseurs en continu peuvent désormais exercer un contrôle sans précédent sur leurs métadonnées, en rationalisant leur gestion et leur distribution directe à leurs partenaires de l'industrie.

Favoriser la collaboration et l'efficacité de l'industrie

OpenID s'appuie sur les outils avancés de gestion des métadonnées de Media Press Group pour réduire les coûts tout en garantissant des métadonnées cohérentes et de meilleure qualité, ainsi qu'un meilleur travail artistique. Cette innovation offre une intégration directe et une cohérence inégalée des identifiants non propriétaires, ce qui profite aux MVPD, aux distributeurs de télécommunications, aux plateformes CTV et à l'industrie mondiale de la publicité. OpenID simplifie la gestion des métadonnées en permettant une automatisation pilotée par l'IA, facilitant ainsi une collaboration transparente et une meilleure monétisation de la publicité tout au long de la chaîne d'approvisionnement des médias.

À propos de Media Press Group (MPG)

Media Press Group est le premier fournisseur de métadonnées de divertissement en Europe et le deuxième au monde, avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie. Les solutions complètes de MPG en matière de métadonnées améliorent la découverte, la personnalisation, la distribution et la monétisation des contenus, garantissant ainsi le succès et la confiance de ses clients et partenaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement des médias.

Informations de contact :

Gijs Davelaar, Directeur général des recettes

Media Press Group (MPG)

[email protected]

+31 6 112 1 8889

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2480026/Media_Press_Group_OpenID.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2480025/Media_Press_Group_Logo.jpg