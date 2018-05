MediaBeacon reçoit la meilleure note dans la catégorie Offres actuelles de DAM par un cabinet de recherche indépendant

MINNEAPOLIS, 24 mai 2018 /PRNewswire/ -- MediaBeacon a reçu la meilleure note dans la catégorie Offres actuelles de gestion des actifs numériques (DAM) dans The Forrester Wave™ : Digital Asset Management For Customer Experience, Q2 evaluation (The Forrester Wave™ : gestion des actifs numériques pour l'expérience client, évaluation du deuxième trimestre). Forrester, l'un des cabinets de recherche et de conseil les plus influents au monde, cite MediaBeacon pour l'excellence de ses fonctionnalités, avec de bonnes capacités de recherche et de contrôle des versions ainsi que de solides intégrations de gestion commerciale et des campagnes. Les clients de référence sont ravis de ses intégrations avec Adobe et Microsoft. Forrester a évalué les meilleurs fournisseurs de solutions DAM en recherchant, analysant, notant et compilant les informations dans un rapport qui inclut une vague graphique positionnant chacune des sociétés.