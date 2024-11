mediaire transforme la radiologie avec l'IA et lève 12 millions d'euros pour se développer à l'international

BERLIN et PARIS, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Alors qu'elle rencontre un véritable essor dans l'industrie et qu'elle n'est qu'aux prémices de son développement, l'IA générative est aussi une réalité dans le domaine de la radiologie. La solution d'IA développée par mediaire a déjà prouvé son efficacité dans plus de 350 hôpitaux et cliniques d'Europe, et transforme les méthodes de travail des professionnels en radiologie. Fort de ce succès, mediaire réalise une levée de fonds de 12 millions d'euros au niveau européen lors d'un tour mené par LBO France, et avec la participation d'IBB Ventures et du family office suisse Wille Finance. Une opération qui démontre les effets réels de l'IA sur les pratiques hospitalières. Lors de ce tour de table, mediaire a également reçu le soutien de ses actionnaires existants, HTGF, LIFT et Gateway Ventures.

En intégrant l'IA aux diagnostics quotidiens, mediaire réduit la charge de travail des médecins et radiologues en les dispensant des analyses de routine, et optimise les résultats pour les patients. Avec cet investissement, mediaire entend élargir sa gamme de solutions d'IA, jusqu'à présent dédiées aux analyses du cerveau, de la prostate et du genou par IRM (l'imagerie par résonance magnétique). Dans sa prochaine phase de croissance, mediaire entend développer davantage de solutions d'IA pour faciliter la précision et l'efficacité du travail des professionnels de santé dans le monde. Ce financement marque une nouvelle étape dans la croissance de l'entreprise.

« Nos solutions d'IA ne relèvent pas du rêve futuriste, mais sont une réalité au service des professionnels de santé : elles proposent une aide à la décision qui facilite l'accès à des résultats probants et rapides pour les patients », déclare le Dr. Andreas Lemke, CEO et co-fondateur de mediaire. « Nous voyons déjà l'impact de notre solution sur des milliers de professionnels en radiologie chaque jour, et dans des centaines d'hôpitaux et de cliniques à travers Europe. Grâce à cet investissement, nous serons en mesure d'étendre notre solution à un plus grand nombre de professionnels encore. »

« Nous croyons au pouvoir de la technologie pour améliorer la vie de chacun », déclare Matthes Seeling, Directeur d'Investissement chez LBO France. Convaincus du potentiel de la technologie au service des professionnels de santé et des patients, nous nous sommes parfaitement alignés avec la proposition de valeur de mediaire. En forte croissance, mediaire vient répondre à une demande forte de diagnostics rapides, précis et abordables. Avec cette opération, nous soutiendrons activement la croissance de mediaire afin que la société atteigne ses objectifs et consolide sa position de leader européen de l'IA en radiologie. »

Une part essentielle du succès de mediaire réside dans ses partenariats avec des hôpitaux universitaires de renom et des leaders de l'industrie tels que Bayer/Calantic, Sectra, deepc, ainsi que des chaînes de radiologie comme Med360, Evidia, Starvision et RIMED/UNILABS. Avec ce solide soutien financier, mediaire peut désormais poursuivre son expansion à l'international tout en continuant d'innover dans le domaine du diagnostic assisté par IA.

À propos de mediaire

mediaire développe des solutions de diagnostic optimisées par l'IA pour l'imagerie IRM, en se concentrant sur l'intégration transparente de l'IA dans les flux de travail cliniques afin d'améliorer l'efficacité des radiologues et la précision des diagnostics. Les solutions d'IA de l'entreprise, notamment mdbrain, mdprostate et mdknee, fournissent une aide à la décision automatisée qui améliore la qualité des diagnostics tout en optimisant l'efficacité du flux de travail. Avec une forte présence internationale et de nouveaux produits en cours de développement, mediaire est en bonne voie pour mener l'avenir de l'IA IRM en radiologie. Pour plus d'informations : https://mediaire.ai/en/.

