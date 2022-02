MediaMath e LiveRamp estendem parceria para o Brasil

SÃO PAULO, 14 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- LiveRamp (NYSE: RAMP ) e MediaMath anunciaram hoje a expansão de sua parceria global para a América Latina, a começar com integrações pelo Brasil. Agora, os anunciantes de 13 mercados em todo o mundo poderão acessar o identificador da LiveRamp, o RampID, que prioriza a privacidade e se baseia em pessoas, dentro do SOURCE, a infraestrutura de licitação da MediaMath. Como resultado da integração expandida, as marcas poderão alcançar e medir os públicos desejados com maior escala, precisão e controle. Acima de tudo, elas conseguirão gerar desempenho robusto e anúncios mais relevantes para os consumidores, sem depender de identificadores instáveis, como os cookies de terceiros ou os identificadores de anúncios para dispositivos móveis.

Conforme o ecossistema passa por um momento de fragmentação, os anunciantes devem desenvolver estratégias para continuar alcançando seus públicos. Os consumidores brasileiros, por exemplo, estão frequentando uma variedade de canais. Um relatório recente da Bornlogic/Opinion Box apontou que a maioria dos consumidores que faz compras online no Brasil usa sites, marketplaces, aplicativos de loja e aplicativos agregadores de compras. Para navegar pelo crescente número de pontos de contato do ecossistema, os anunciantes devem ter uma abordagem ágil e omnichannel, permitindo assim uma estratégia holística e com resultados comerciais.

Apesar dos crescentes desafios e restrições, os anunciantes que utilizam o RampID no SOURCE se beneficiam da maior flexibilidade e transparência geradas pela parceria, incluindo a possibilidade de:

Realizar táticas de marketing com maior precisão, incluindo segmentação, supressão de público, limite de frequência e conexão de dados de transações offline e online

Resolver dados offline e online entre dispositivos, plataformas e de terceiros para obter uma medição mais precisa, baseada em pessoas e uma compreensão mais robusta do ROI

Oferecer melhores experiências ao consumidor, incluindo a personalização de sites e maior controle do consumidor sobre suas preferências e dados

Aproximar anunciantes e publishers dos indivíduos, levando a um melhor desempenho, relacionamentos mais fortes com indivíduos e controle sobre os dados

"Nosso objetivo é estabelecer um ecossistema baseado em pessoas, autenticações e confiança, que beneficiará anunciantes, publishers e consumidores de forma equitativa", disse Justin Kuykendall, Diretor Administrativo de Addressability da LiveRamp na América Latina. "Sem uma solução de identidade endereçável e escalável, os anunciantes não conseguirão engajar e medir públicos-alvo e não poderão fornecer a jornada do cliente e a experiência que os consumidores esperam. Consequentemente, os publishers ficarão impossibilitados de gerar receita publicitária. Estejam as marcas e publishers evoluindo paralelamente à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) do Brasil ou se antecipando à eventual descontinuação dos cookies de terceiros, eles poderão se beneficiar de ganhos imediatos com as soluções de teste que hoje funcionam em ambientes com e sem os cookies."

A MediaMath utiliza o RampID para fazer lances em inventário de publicidade em exibição, celular e TV conectada (CTV). A parceria da MediaMath e da LiveRamp aumenta a capacidade da MediaMath de se conectar aos usuários de maneira baseada nas pessoas e consciente acerca de sua privacidade, aprofundando sua capacidade de oferecer anúncios relevantes e uma experiência aprimorada para os consumidores.

"Como parte de nossa abordagem 'agnóstica de sinais', nos concentramos em maximizar a escala e a addressability por meio da integração de vários IDs comuns, permitindo que os clientes alcancem os usuários, independentemente do identificador ou da plataforma", disse Guillermo Abud, Gerente Geral da MediaMath na América Latina. "Como parte da integração com a LiveRamp, estamos ajudando as marcas a alcançar seus públicos com mais escala, precisão e controle. Já podemos observar muitas dessas marcas usufruindo da infraestrutura e da estratégia globais nos Estados Unidos e na Europa. Ficamos entusiasmados com a expansão dessa parceria para o Brasil e, em breve, também para outros mercados na América Latina", afirmou.

