Medianova distingué dans le Guide 2018 du marché des services RCD, du cabinet Gartner

Gartner, le principal cabinet d'analyse et de conseil au monde, a inclus dans le Guide la direction du marché en matière de réseau de diffusion de contenu (RCD), l'analyse de marché, les representative vendors (fournisseurs représentatifs) et les recommandations de marché. La couverture géographique de Medianova et les fonctions prises en charge, comme les performances générales du Web, la protection des applications Web et de l'API et le flux de travail de streaming vidéo, sont également répertoriés.

Serkan Sevim, le PDG de Medianova, a révélé : « À Medianova, nous nous attachons à créer de la valeur à nos partenaires et à nos clients. Nous savons parfaitement que nos clients des secteurs du commerce électronique, des entreprises et des médias, ont des défis à relever. Ils ont besoin d'un support rapide, de données en temps réel, de technologies sécurisées, mais aussi de développer leurs activités avec des plateformes en ligne 24h/24 et 7j/7. Je crois qu'être mentionnés dans le guide Guide 2018 du marché des services RCD nous donne de la visibilité sur ces marchés où les besoins sont élevés et cela nous rend fiers. »

Medianova crée un monde numérique plus rapide grâce à ses plateformes et ses services, en faisant appel à des technologies telles que la plateforme de RCD dockérisée, HTTP/2, BBR, Brotli, Image Optimization, pour une diffusion de contenu plus rapide et de meilleures expériences numériques. Comptant 32 centres de données à travers le monde, Medianova traite quotidiennement 8 milliards d'images, 15 milliards de chansons, 11 milliards de vidéos et de nombreuses diffusions en streaming, à vitesse extraordinaire.

À propos de Medianova

Medianova fournit des solutions RCD globales et des plateformes de cloud computing, fort de sa vaste expérience en matière de streaming, d'encodage, de stockage dans le cloud, de mise en cache, de microcaching, de RCD hybride et d'accélération de sites Web. Grâce à une présence réseau dans vingt pays et à un réseau anycast 100 % SSD, Medianova est l'un des RCD sécurisés https les plus rapides en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche, en Pologne, en Roumanie, au Bélarus, en Turquie et au Moyen-Orient, sur la base des données réelles des utilisateurs Cedexis.

