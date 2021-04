mediasmart anunciou a expansão de sua equipe de liderança na América Latina e na Ásia

Edvaldo Acir Lino Silva

se junta a mediasmart como Diretor Latam. Edvaldo tem mais de 20 anos de experiência; mais recentemente ele foi Diretor de Vendas (LatAm) da Integral Ad Science (IAS). Antes da IAS, ele foi Diretor de Vendas e Desenvolvimento de Negócios da Rocketfuel na América Latina. Edvaldo possui extensa experiência na indústria de publicidade digital e liderou equipes de vendas, operações e gerenciamento de contas, trabalhando com empresas da Fortune 500 para impulsionar o crescimento dos negócios na região. Ele é um palestrante de destaque em eventos da indústria, e foi também o presidente do Comitê Adtech e de Dados do IAB Brasil.

Além desta importante nomeação, a Mediasmart anunciou outra nomeação, a de Nikhil Kumar , que se juntou como Diretor Sênior de Desenvolvimento de Negócios na Índia e no Sudeste Asiático.

Espera-se que estas novas adições à equipe acelerem o crescimento da mediasmart em mercados programáticos de rápido crescimento em todo o mundo.

Sobre estas novas nomeações, Noelia Amoedo , CEO da mediasmart, disse: "Estamos entusiasmados em expandir nossa equipe com estas nomeações-chave enquanto continuamos a construir produtos inovadores para ajudar os anunciantes a alcançar resultados incrementais através de nossa plataforma self service para publicidade Mobile, Geolocalização e CTV. A Ásia e a América Latina são as regiões de crescimento mais rápido para a publicidade programática em todo o mundo, enquanto se espera que mercados como a Europa Ocidental se recuperem do impacto da pandemia em 2020. Portanto, saudamos calorosamente estes novos acréscimos à nossa equipe de liderança e esperamos trabalhar com eles para levar o mediasmart a muito mais clientes e parceiros em todo o mundo".

Estes acréscimos vêm logo depois que a mediasmart anunciou o lançamento de sua tecnologia de segmentação de audiência e sincronização doméstica na CTV, juntamente com algumas parcerias-chave, como a estabelecida com a IPG Mediabrands na Indonésia.

FONTE mediasmart

SOURCE mediasmart