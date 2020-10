mediasmart, la plateforme d'Affle, lance sa technologie pour ciblage d'audiences et synchronisation avec le foyer sur TV connectées

MADRID, 26 octobre 2020 /PRNewswire/ -- mediasmart, la plateforme programmatique mobile libre-service d'Affle, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa technologie pour ciblage d'audiences et synchronisation dans les ménages pour les télévisions connectées (CTV). Cette nouvelle technologie permet aux marques de rendre les publicités CTV plus attrayantes en synchronisant les campagnes publicitaires CTV avec des publicités sur d'autres appareils connectés au sein du même foyer.

Noelia Amoedo, PDG de mediasmart, a déclaré: "Les dépenses publicitaires programmatiques en vidéo devraient passer de 10 à 50 % d'ici 2021, et la CTV devrait représenter plus du 15 % de ces dépenses. La consommation de contenu sur CTV augmente de façon spectaculaire et les annonceurs font de la CTV une partie intégrale de leurs plans. Notre solution avancée de CTV permettra aux marques de profiter de tous les avantages de la publicité programmatique mobile sur les grands écrans et à grande échelle, en rendant possible ainsi d'entrer en contact avec les consommateurs pertinent sur les appareils connectés".



Les clients peuvent lancer des campagnes sur les télés connectées ciblant un public spécifique dans le même foyer , avec notre offre de :

Household sync: augmentez l'impact de votre marque en synchronisant vos annonces sur les TV connectées avec des annonces sur d'autres appareils au sein de la même maison.

augmentez l'impact de votre marque en synchronisant vos annonces sur les TV connectées avec des annonces sur d'autres appareils au sein de la même maison. Audiences multi-écrans : tirez parti de la combinaison des annonces sur TV connectées avec des audiences. Par exemple, impactez les foyers qui ont une Smart TV et où il y a au moins un étudiant.

: tirez parti de la combinaison des annonces sur TV connectées avec des audiences. Par exemple, impactez les foyers qui ont une Smart TV et où il y a au moins un étudiant. Inventaire visible de haute qualité : applications et vidéo en streaming sur Smart TV, appareils OTT ou console de jeux-vidéos.

: applications et vidéo en streaming sur Smart TV, appareils OTT ou console de jeux-vidéos. Mesure : mesurez les conversions en ligne et la fréquentation incrémentielle de vos magasins hors ligne et optimisez les résultats.

: mesurez les conversions en ligne et la fréquentation incrémentielle de vos magasins hors ligne et optimisez les résultats. Insights en temps réel : Sachez où et quand vous achetez des impressions, avec plus de 25 KPI. Mesurez les revenus et la rentabilité d'une manière impossible dans la télévision traditionnelle.

mediasmart - une plate-forme de programmation mobile en libre-service (acquise par Affle International Pte. Ltd., Singapour), fournit aux annonceurs et aux agences une solution de publicité mobile intégrée avec une capacité unique de mesurer en temps réel des métriques incrémentielles des campagnes de Drive-to-store et Promotion d'Apps.

