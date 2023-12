MediaTek aborda resultados de 2023 e aponta futuro dos smartphones

Empresa, que é a número 1 no Brasil, América Latina e no mundo no mercado de processadores para celular, segundo dados da IDC, promoveu evento em SP ao lado de parceiros como Motorola, Lenovo e Bullitt para falar sobre novas tecnologias, como NTN

SÃO PAULO, 11 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A MediaTek, fabricante global de semicondutores que equipa mais de dois bilhões de dispositivos conectados todos os anos, promoveu recentemente em São Paulo um evento com seus principais executivos da América Latina e com parceiros de peso, como Motorola, Lenovo e Bulllitt, para falar sobre o ano de 2023 para a empresa e sobre as perspectivas de 2024 na área de equipamentos de mobilidade, como smartphones e tablets.

Segundo dados do IDC sobre o terceiro trimestre do ano, a MediaTek ampliou sua liderança no mercado global de processadores para smartphones, saltando de uma participação mundial de 34% no terceiro trimestre de 2022, para 39% no terceiro trimestre de 2023. Na América Latina, a MediaTek também lidera o mercado, com 46% do market share de chipsets para smartphones, e no Brasil a empresa segue líder, com 30% de participação no setor.

"Tivemos um ano muito bom para a MediaTek, mantendo nossa liderança de mercado, apresentando novos processadores com tecnologia de ponta, seja para equipamentos intermediários 5G como para os smartphones flagship, e com investimento em novas tecnologias, como Wi-Fi 7, 5G e NTN", ressalta Samir Vani, diretor de desenvolvimento de negócios da MediaTek para a América Latina.

"E ao lado de fabricantes de peso como Motorola, Lenovo e Bullitt pretendemos oferecer produtos cada vez mais inovadores e que atendam plenamente as necessidades do consumidor brasileiro, seja em matéria de hardware, software ou conectividade", completa o executivo.

"A Motorola tem a missão de trazer, consistentemente, inovações e funcionalidades para um maior número de consumidores. A parceria estratégica com MediaTek tem reforçado valores fundamentais da nossa empresa, como oferecer a democratização do acesso à tecnologia e as melhores experiências para os usuários", afirma Thiago Masuchette, head de produto da Motorola Brasil.

"Há uma corrida espacial acontecendo agora na indústria de dispositivos móveis, à medida que operadoras, fabricantes de equipamentos e fornecedores de componentes e tecnologia tentam entender como utilizar melhor a comunicação via satélite para preencher as lacunas inevitáveis na cobertura da rede celular", explica Juan Carlos Ortiz, vice-presidente de vendas da Bullitt para América Latina.

"A inovadora parceria da Bulllitt com a MediaTek produziu o primeiro serviço comercial de mensagens por satélite verdadeiramente bidirecional do mundo, usando tecnologia NTN baseada em padrões 3GPP, que já está disponível na Europa e na América do Norte, com a chegada em breve à América Latina", destaca Ortiz.

Vale lembrar que a MediaTek é uma das empresas que lideram o projeto de padronização 3GPP NTN, com o objetivo de promover a criação de um ecossistema aberto que beneficie o maior número de pessoas, ampliando a cobertura, inclusive em áreas remotas ou de difícil acesso. Com essa tecnologia e possível ampliar sensivelmente a área de cobertura, complementando os serviços de emergência mesmo em áreas mais distantes (como o meio da floresta Amazônica) e o sistema de rastreamento de veículos e cargas, que é afetado atualmente por zonas onde não há sinal disponível.

