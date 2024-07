Medical & Commercial International (MCI) s'appuie sur la plateforme IA de GATC Health pour lancer le premier programme de financement d'essais cliniques soutenu par une assurance

Lloyd's, le premier acteur mondial de l'assurance, a donné son accord à MCI Syndicate 1966 pour offrir une assurance pour les essais cliniques, s'appuyant sur la plateforme MAT AI de GATC, afin de réduire considérablement le risque financier dans le développement de médicaments thérapeutiques.

IRVINE, Californie et LONDRES, 22 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Medical and Commercial International Limited (MCI), une société de souscription de responsabilité civile spécialisée de premier plan sur le marché londonien, et GATC Health Corp, une société de technologie qui promeut la découverte de médicaments à l'aide de l'intelligence artificielle, ont établi un programme révolutionnaire qui est sur le point de transformer la façon dont les essais cliniques sont financés. Cette initiative inédite, qui a été approuvée par Lloyd's of London, offrira à l'industrie biotechnologique une couverture d'assurance pour le financement des essais cliniques en cas d'échec de ces derniers. Grâce à la technologie d'IA exclusive de GATC Health, qui prévoit les résultats des essais cliniques, ce nouveau modèle d'assurance atténue considérablement les risques financiers inhérents à l'innovation et à la recherche médicales, soutenant ainsi la croissance du développement de médicaments thérapeutiques.

« L'assurance pour le financement des essais cliniques est un nouveau produit d'assurance révolutionnaire dont la demande n'est pas satisfaite, et l'accès à Lloyd's permettra à MCI de tirer parti de cette opportunité », déclare Phil Trafford, CEO, MCI. « En travaillant au côté des prêteurs et des investisseurs, ce nouveau programme encouragera l'innovation médicale et promet un niveau de précision dans l'évaluation des risques inégalé dans le secteur. »

Les entrepreneurs, les investisseurs et les innovateurs du secteur de la biotechnologie sont confrontés à la difficulté d'obtenir un financement pour leurs projets de développement de médicaments sans diluer leurs capitaux propres ni compromettre le contrôle de leur entreprise. Ce nouveau programme, soutenu par la technologie de GATC Health, s'attaque directement aux défis et aux obstacles financiers inhérents aux entreprises de développement de médicaments en phase de démarrage. Cette approche innovante permettra d'améliorer sensiblement le processus de sélection des risques des essais cliniques et de mettre sur le marché un plus grand nombre de médicaments thérapeutiques.

« L'IA de GATC a permis cette combinaison inédite de financement protégé par une assurance en cas d'échec de l'essai clinique », déclare Ben Canagaretna, directeur général mondial d'Acrisure Re Corporate Advisory & Solutions (« ARCAS »), la société internationale de financement et de conseil responsable de la vente et de la distribution du programme. « La réponse initiale des entreprises de biotechnologie et des grandes sociétés de courtage pour ce produit a dépassé nos attentes, ce qui représente une demande latente pour ce programme de financement innovant. »

« GATC Health se concentre sur l'utilisation de la technologie de l'intelligence artificielle pour développer des médicaments plus efficaces et plus sûrs, tout en réduisant les délais et les budgets », déclare John Stroh, CEO, GATC Health. « Grâce à notre nouvelle relation avec MCI, et avec le soutien de Lloyd's, nous souhaitons transformer le modèle financier de développement des médicaments afin d'offrir des traitements plus sûrs et plus efficaces aux personnes souffrant de maladies graves », ajoute M. Stroh.

La collaboration entre MCI et GATC, soutenue par Lloyd's, est un développement majeur dans le secteur de l'assurance, qui promet de remodeler le secteur du financement des essais cliniques. Avec le soutien de Lloyd's, les parties prenantes de l'industrie biotechnologique améliorent la gestion des risques et stimulent des innovations médicales révolutionnaires.

La plateforme Multiomics Advanced Technology™ (MAT) de GATC utilise une IA et un apprentissage automatique propriétaires pour simuler la physiologie humaine complexe et prédire avec précision l'efficacité, l'innocuité et les effets secondaires d'un nouvel agent pharmaceutique pour une maladie spécifique. L'application de cette technologie augmente considérablement les chances de réussite des essais cliniques. En seulement deux ans, la plateforme MAT de GATC Health a découvert et testé sept médicaments candidats, avec la capacité de créer 10 à 12 nouvelles molécules chaque année.

À propos de Lloyd's

Lloyd's est la première plateforme mondiale de l'assurance et de la réassurance. Grâce à l'intelligence collective et à l'expertise des souscripteurs et des courtiers du marché, nous partageons les risques pour créer un monde meilleur. La plateforme Lloyd's offre les ressources, les capacités et la perspicacité nécessaires pour développer des produits nouveaux et innovants pour les clients de tous les secteurs, à toutes les échelles, dans plus de 200 territoires. Nous sommes composés de plus de 50 compagnies d'assurance de premier plan, de plus de 380 courtiers enregistrés auprès de Lloyd's et d'un réseau mondial de plus de 4 000 porteurs d'assurance locaux. La plateforme Lloyd's est adossée à la Corporation : une organisation indépendante et un régulateur qui s'efforce de préserver la réputation et le bon fonctionnement du marché.

À propos de MCI

Medical & Commercial International (MCI) est spécialisé dans la souscription de risques internationaux de responsabilité civile. Son équipe de direction et de souscription possède une vaste expérience du marché international de l'assurance et a travaillé aussi bien avec des startups qu'avec certaines des plus grandes sociétés et entités publiques au monde.

À propos d'Acrisure Re | ARCAS

Acrisure Re est une société de courtage et de conseil en réassurance de premier plan au niveau mondial, réputée pour ses placements innovants dans des structures d'affaires sophistiquées et techniques. Présent sur les principaux marchés internationaux, Acrisure Re s'associe aux grandes compagnies d'assurance pour atteindre les objectifs de gestion des risques d'entreprise grâce à des solutions de réassurance et de portefeuille d'assurance sur mesure.

Acrisure Re Corporate Advisory and Solutions (ARCAS) aide les assureurs et les réassureurs du monde entier à atteindre leurs objectifs stratégiques et à optimiser leur capital. ARCAS offre une combinaison unique d'expertise en matière d'assurance, de banque, d'agence de notation et de marchés des capitaux. L'équipe, composée d'anciens cadres dirigeants et de professionnels, notamment des banquiers d'affaires, des analystes de recherche, d'anciens investisseurs institutionnels, des spécialistes des levées de fonds, des experts des agences de notation, des actuaires et des souscripteurs d'assurance et de réassurance, privilégie la compréhension approfondie du client et la résolution concertée des problèmes afin de proposer des solutions efficaces. Pour en savoir plus, consultez le site www.acrisurere.com.

À propos de GATC Health

GATC Health Corp, www.gatchealth.com, est une entreprise technologique qui révolutionne la prédiction des maladies et la découverte et le développement de médicaments grâce à sa plateforme et à son approche d'IA transformatrice, qui élimine les risques liés à la découverte de médicaments et accélère les nouvelles thérapies pour traiter les maladies avec une précision, une efficacité et une rapidité jamais atteintes dans le domaine de la science médicale. La plateforme Multiomics Advanced Technology™ (MAT), validée et propriétaire, simule les milliards d'interactions de la biochimie humaine pour une prédiction précise et rapide des maladies, l'identification de nouvelles cibles, ainsi que la découverte et le développement de médicaments. GATC Health façonne aujourd'hui la médecine de demain, qui protégera la santé, vaincra les maladies et traitera avec précision la biologie unique de chaque personne.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1669428/GATC_Logo.jpg