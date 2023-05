MEDICAL IP erstellt medizinische digitale Zwillinge in virtuellen Räumen, unterstützt durch NVIDIA Omniverse

MEDIP PRO, eine auf medizinischer Bildgebung basierende digitale Zwillingslösung in Echtzeit, ist mit NVIDIA Omniverse verbunden

Maximieren Sie die Skalierbarkeit medizinischer Daten durch die gemeinsame Nutzung und Simulation von digitalen Zwillingen auf Basis medizinischer Bilder

SEOUL, Südkorea und SANTA CLARA, Kalifornien, 8. Mai 2023 /PRNewswire/ -- MEDICAL IP, ein auf dem digitalen Zwilling basierendes Unternehmen für medizinische KI-Lösungen, gab bekannt, dass MEDIP PRO, eine Software zur Analyse medizinischer Bildgebung und zur Implementierung des digitalen Zwillings, jetzt mit dem NVIDIA Omniverse verbunden ist.

MEDIP PRO ist weltweit die erste und einzige Software, die medizinische Bilddaten mit Omniverse kombiniert.

Die Omniverse-Entwicklungsplattform ist für die Anpassung von 3D-Pipelines und die Simulation von virtuellen Welten, einschließlich digitaler Zwillinge, optimiert. Omniverse ermöglicht die Interoperabilität zwischen 3D-Anwendungen unter Verwendung der Universal Scene Description (USD) und eröffnet Kunden und Partnern neue industrielle Metaverse-Anwendungen.

Durch die Verbindung von MEDIP PRO mit dem NVIDIA Omniverse können Benutzer medizinische Bilder in Echtzeit in virtuellen Räumen modellieren und mit Hilfe von KI segmentieren, bearbeiten und entwerfen. Dies ermöglicht die Erweiterung der internen Informationen des menschlichen Körpers in ein Metaverse ohne zeitliche und räumliche Einschränkungen.

„Letztes Jahr wurden wir aufgrund unserer innovativen Technologie zur Erweiterung aller Klassen menschlicher Strukturen in virtuelle Räume auf der Grundlage medizinischer Bildgebung als Premier-Mitglied des NVIDIA Inception -Programms ausgewählt und waren in Gesprächen, um unsere Technologien mit denen von NVIDIA zu verbinden", sagte CEO Park von MEDICAL IP. „Mit Omniverse können Anwender auf der ganzen Welt MEDIP PRO problemlos nutzen, um medizinische digitale Zwillinge in das Metaverse zu erweitern, was die Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte maximieren wird."

MEDIP PRO ist eine Software, die medizinische Bilder wie CT und MRT sofort in 3D modelliert und Organe und Läsionen durch KI aufteilt, um digitale Zwillinge aller Arten von anatomischen Strukturen, die den menschlichen Körper ausmachen, zu erstellen und sie in den virtuellen Raum zu erweitern. Durch die Zulassungen der koreanischen FDA, der US-amerikanischen FDA und der europäischen CE-Behörde hat das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit auch weltweit gesichert.

Gegenwärtig wird MEDIP PRO an Universitätskliniken, medizinische Fakultäten, Medizintechnikunternehmen und andere geliefert. Viele der führenden Allgemeinkrankenhäuser in den USA und Korea, darunter die Mayo Clinic, die UCLA und die Arizona State University, das Seoul National University Hospital und das Samsung Medical Center, setzen es ebenfalls ein.

Durch die Verbindung zu Omniverse bietet MEDIP PRO verschiedene Funktionen, darunter die gemeinsame Nutzung digitaler Zwillinge in Echtzeit, 3D-Visualisierung auf höchstem Niveau, virtuelle Chirurgie, epidemiologische und Blutflusssimulation, AR/VR-Erweiterung medizinischer Bilder und technische Analysen.

Park Sang-Joon, CEO von MEDICAL IP, sagte: „MEDIP PRO ist die erste Software, die auf Omniverse entwickelt wurde, um medizinische Daten zu verarbeiten, was die Führungsrolle von Omniverse im Metaverse des Gesundheitswesens unterstreicht. So wie die Fortschritte bei den medizinischen Bildgebungsverfahren und -geräten die Menschheit in die Lage versetzt haben, Informationen über den menschlichen Körper zu gewinnen, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind, werden wir Fortschritte und Innovationen in verschiedenen medizinischen Bereichen wie Chirurgie und für den einzelnen Patienten optimierte Behandlungen, Simulation der Verabreichung von Medikamenten und Überwachung anführen, indem wir die in medizinischen Bildern enthaltenen Informationen als digitalen Zwilling implementieren und in einen virtuellen Raum erweitern."

