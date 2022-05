Medical Microinstruments annonce une expansion majeure à Pise, en Italie, pour soutenir sa croissance

La nouvelle installation permettra d'accélérer le développement et la production du système microchirurgical robotisé Symani® de MMI

PISE, Italie, 19 mai 2022 /PRNewswire/ -- Medical Microinstruments (MMI) SpA , société de robotique spécialisée dans l'amélioration des résultats cliniques pour les patients subissant une microchirurgie, a annoncé aujourd'hui l'ouverture officielle de sa nouvelle installation à Pise, en Italie. MMI a réuni ses sites de la région de Pise en un seul site de 3 000 m² conçu pour répondre à la croissance de l'entreprise. Cette installation ultramoderne constituera le centre d'excellence mondial de la robotique chirurgicale microchirurgicale et englobera les activités de développement, de fabrication et d'administration.

Notre nouvelle installation à Pise marque le début d'une nouvelle ère passionnante pour MMI, a déclaré Mark Toland, PDG de MMI. Ce nouvel espace reflète notre volonté d'innovation, de collaboration et de croissance. En agrandissant le centre de fabrication, nous serons en mesure d'aborder de nouveaux marchés et de satisfaire davantage de patients avec notre système Symani et nos instruments NanoWrist®.

Le bâtiment a été entièrement rénové en 12 mois et servira de bureau principal pour les employés, notamment une grande équipe de professionnels de la recherche et du développement ayant accès à cinq nouveaux laboratoires de recherche et développement avancés.

Le fait de travailler tous ensemble dans la nouvelle installation améliore la communication et les innovations de grande envergure, ce qui est idéal pour nos efforts de recherche, d'ingénierie et de clinique, a indiqué Massimiliano Simi, vice-président de la recherche et du développement chez MMI. Avec nos nouveaux laboratoires, nous sommes prêts à poursuivre le développement rapide et la conception de produits de haute qualité que nos chirurgiens attendent.

L'espace a été conçu pour favoriser le travail d'équipe et s'adapter à la croissance rapide de l'entreprise, avec 40 recrutements supplémentaires prévus d'ici fin 2022. Le centre de fabrication ultramoderne de 900 m² comprend une salle blanche et peut répondre à la demande mondiale pendant au moins les cinq prochaines années.

Notre installation de pointe est dotée des technologies de fabrication et des processus de production les plus avancés, dont beaucoup ont été brevetés, a souligné Giancarlo Testaverde, vice-président des opérations chez MMI. Nous sommes équipés et prêts à répondre aux demandes croissantes à mesure que nous élargissons notre clientèle et que nous nous adressons à de nouveaux marchés.

Le système Symani est le seul système chirurgical robotisé qui offre des micro-instruments à poignet articulé conçus pour permettre aux chirurgiens d'accéder et de suturer plus facilement les zones anatomiques réduites et délicates. La plateforme permet la mise à l'échelle des mouvements et la réduction des tremblements pour permettre aux chirurgiens d'effectuer des micromouvements précis. Avec Symani, les chirurgiens peuvent effectuer des sutures, des anastomoses et des coaptations qui sont nécessaires lors de nombreuses procédures microchirurgicales complexes.

Je suis ravi d'accueillir MMI, une entreprise innovante qui incarne pleinement l'esprit d'entreprise de la Toscane, dans son nouveau bureau de Pise, a déclaré Eugenio Giani, président de la Toscane. L'industrie des sciences de la vie est en pleine croissance dans notre région et nous sommes impatients de pouvoir soutenir la croissance future de l'entreprise, notamment par l'intermédiaire de notre bureau "Invest In Tuscany".

À propos de MMI SpA

Medical Microinstruments S.p.A. (MMI) a été fondée en 2015 près de Pise, en Italie. Son objectif : améliorer la performance chirurgicale par le développement d'un système robotique qui permet aux chirurgiens d'obtenir de meilleurs résultats en microchirurgie. Le système chirurgical Symani combine des innovations exclusives, notamment les plus petits micro-instruments à poignet articulé au monde, ainsi que des technologies de réduction des tremblements et de mise à l'échelle des mouvements. L'association de ces capacités puissantes permet à un plus grand nombre de chirurgiens de pratiquer la microchirurgie tout en élargissant le champ de la microchirurgie. MMI est soutenu par des investisseurs medtech internationaux tels qu'Andera Partners, Panakes Partners, Fountain Healthcare Partners et Sambatech.

