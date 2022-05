Medical Microinstruments bringen neuen Simulator für die robotergestützte Mikrochirurgie auf den Markt

„Wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, Chirurgen eine Symani-Erfahrung zu bieten, ohne das System transportieren zu müssen", so Jamie Milas, VP of Marketing bei MMI SpA. „Wir haben uns für VirtaMed als vertrauenswürdigen Partner entschieden, weil sie eine gemeinsame Leidenschaft für die Verbesserung der Patientenversorgung haben und weil wir wussten, dass sie einen vollständig angepassten Simulator entwickeln können, der unser Gerät nachbildet und die Vorteile der Symani-Mikrochirurgie aufzeigt."

VirtaMed wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen für chirurgische Schulungslösungen und datengesteuerte medizinische Ausbildung. VirtaMed entwickelt erstklassige und pädagogisch relevante Virtual-Reality-Simulatoren für verschiedene medizinische Disziplinen wie Orthopädie, Geburtshilfe, Gynäkologie, Urologie und Laparoskopie. Das VirtaMed LaparoS™ bietet eine Erfahrung, die für den Benutzer real aussieht und sich auch so anfühlt, einschließlich des korrekten physischen Verhaltens der inneren Organe und der naturgetreuen Interaktion der chirurgischen Werkzeuge mit diesen Organen.

„Wir sind begeistert, mit MMI zusammenzuarbeiten, um dieses neue Gebiet der Roboterchirurgie anzugehen", sagte Stefan Tuchschmid, Co-CEO von VirtaMed. „Die Technologie von MMI bietet einen enormen Mehrwert für die chirurgische Gemeinschaft und die Patienten, denen sie dient. Wir sind stolz darauf, dass unsere Zusammenarbeit zu einem Simulator geführt hat, der so realistisch ist, dass Chirurgen nach nur wenigen Minuten Übung am Simulator sofort mit dem Nähen an Symani beginnen können."

Die Einbeziehung der Simulation wird auch den Produktentwicklungsprozess von MMI beschleunigen, da neue Lösungen in einer virtuellen Umgebung auf ihre Wirksamkeit und Benutzerfreundlichkeit getestet werden können.

Das Symani Surgical System von MMI ist der einzige Roboter für die Mikrochirurgie, der mit Handgelenkinstrumenten ausgestattet ist, die dem Chirurgen den Zugang zu kleinen, empfindlichen anatomischen Strukturen und deren Naht erleichtern. Die Plattform bietet Bewegungsskalierung und Tremorreduktion, damit Chirurgen präzise Mikrobewegungen ausführen können. Mit Symani können Chirurgen Nähte, Ligaturen, Anastomosen und Koaptationen durchführen.

MMI wird auf der European Association of Plastic Surgeons vom 26. bis 28. Mai in Neapel, Italien, und auf dem World Society for Reconstructive Microsurgery Congress vom 1. bis 4. Juni in Cancun, Mexiko, ausstellen. Vorführungen des Symani Simulators und des Symani Surgical Systems werden am MMI-Stand zu sehen sein.

Informationen zu MMI SpA

Medical Microinstruments S.p.A. (MMI) wurde 2015 in Italien in der Nähe von Pisa gegründet, um Robotiksysteme zu entwickeln, mit denen Chirurgen bessere Ergebnisse bei komplizierten mikrochirurgischen Eingriffen erzielen können. Das Symani Surgical System kombiniert firmeneigene Innovationen, darunter das kleinste Roboterhandgelenk der Welt, mit Technologien zur Tremorreduktion und zur Bewegungsskalierung. Durch diese leistungsstarken Instrumente können mehr Chirurgen mikrochirurgische Eingriffe erfolgreich durchführen, aber auch die Einsatzmöglichkeiten der Supermikrochirurgie erweitern sich. MMI wird von internationalen Medizintechnik-Investoren unterstützt, darunter Andera Partners, Panakes Partners, Fountain Healthcare Partners und Sambatech.

Informationen zu VirtaMed

VirtaMed ist davon überzeugt, dass die medizinische Ausbildung durch datengesteuerte Simulationslösungen wirkungsvoll unterstützt wird. Seit 2007 haben wir die führenden Lösungen für die Ausbildung außerhalb des Operationssaals entwickelt, weil wir der Meinung sind, dass medizinisches Fachpersonal niemals einen Eingriff zum ersten Mal an einem Patienten durchführen sollte. Die Simulatoren von VirtaMed bieten das realistischste und kostengünstigste Training für laparoskopische Chirurgen.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1826581/MMI_Symani_Simulator.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1826580/MMI_Logo_1.jpg

