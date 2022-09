Medical Microinstruments présente des instruments robotiques encore plus petits pour répondre aux besoins de la supermicrochirurgie complexe

Premières interventions réalisées en Europe avec les nouveaux instruments Supermicro

PISE, Italie, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Medical Microinstruments, Inc. (MMI) , Medical Microinstruments, Inc. (MMI), une société de robotique qui se consacre à l'amélioration des résultats cliniques pour les patients subissant une microchirurgie, a annoncé aujourd'hui le lancement de ses nouveaux instruments Supermicro NanoWrist® à utiliser avec le système chirurgical Symani®, développés spécifiquement pour relever les défis de la microchirurgie. Le nouveau porte-aiguille et le dilatateur Supermicro ont récemment été utilisés dans des procédures cliniques à Zurich, Florence et Salzbourg, avec des résultats concluants pour les patients.

Simon Enzinger, MD, DDS, chirurgien au département de chirurgie orale et maxillo-faciale de l'hôpital universitaire de Salzbourg, a utilisé les nouveaux instruments lors d'une intervention appelée glossectomie partielle, au cours de laquelle il a prélevé un lambeau libre de bras latéral pour remplacer une grande section de la langue d'un patient qui avait dû être enlevée en raison d'un cancer. Pour rétablir la circulation sanguine dans le tissu transféré, le Dr Enzinger a dû connecter la branche de l'artère collatérale radiale à une branche latérale de l'artère thyroïdienne supérieure qui ne mesurait que 0,8 mm de diamètre et se trouvait dans un endroit difficile d'accès.

« Nous avons déjà constaté les avantages de Symani et des instruments NanoWrist pour améliorer la dextérité et le contrôle », a déclaré le Dr Enzinger. « Les nouvelles pointes des instruments supermicro sont encore plus petites et plus affinées, ce qui facilite considérablement la connexion précise des vaisseaux de moins d'un millimètre de diamètre. Je pense que cela va élargir la possibilité d'utiliser des lambeaux de perforateur à perforateur , ce qui rend les chirurgies de lambeaux libres plus courtes et moins invasives. »

Les instruments Supermicro NanoWrist de MMI sont disponibles dans l'Union européenne (UE). Les pointes des nouveaux instruments sont deux fois moins larges que les microinstruments standard de MMI, avec un design conique optimisé pour connecter des vaisseaux de moins d'un millimètre de diamètre et maintenir délicatement des sutures 10-0 à 12-0.

La microchirurgie désigne la manipulation ou la suture de très petits éléments anatomiques tels que les artères, les veines, les canaux ou les nerfs. Ces procédures nécessitent un fort grossissement visuel et des instruments de précision spécialisés, ainsi qu'une motricité fine avancée. La supermicrochirurgie est une microchirurgie à une échelle encore plus petite. Symani a permis la chirurgie lymphatique en apportant une précision que tous les chirurgiens ne peuvent pas atteindre, même avec une formation approfondie, lors de la suture manuelle de vaisseaux extrêmement petits.

« Le lancement de nos nouveaux instruments supermicro est une étape importante, car nous repoussons les limites de la chirurgie robotique pour traiter des vaisseaux encore plus petits que peu de chirurgiens sont capables de recoudre à la main », a déclaré Mark Toland, PDG de MMI. « Nous sommes enthousiastes à l'idée que nos solutions innovantes permettront à davantage de chirurgiens d'effectuer des techniques de microchirurgie et contribueront à élargir l'accès des patients aux supermicrochirurgies pour des maladies chroniques telles que le lymphœdème, une affection pesante qui touche 250 millions de personnes dans le monde. »

À propos de Medical Microinstruments, Inc.

Medical Microinstruments, Inc. (MMI) a été fondée en 2015 près de Pise, en Italie, pour améliorer les performances chirurgicales grâce au développement d'un système robotique permettant aux chirurgiens d'obtenir de meilleurs résultats en microchirurgie. Le système chirurgical Symani combine des innovations exclusives, notamment les plus petits micro-instruments à poignet du monde, ainsi que des technologies de réduction des tremblements et de mise à l'échelle des mouvements. Ensemble, ces puissantes capacités permettent à un plus grand nombre de chirurgiens de pratiquer avec succès la microchirurgie tout en élargissant le champ de la supermicrochirurgie. MMI est soutenu par des investisseurs internationaux dans le domaine des technologies médicales, notamment Andera Partners, BioStar, Deerfield Management, Fountain Healthcare Partners, Panakès Partners, RA Capital et Sambatech.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1308712/MMI_SpA_Logo.jpg

SOURCE Medical Microinstruments, Inc. (MMI)