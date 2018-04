Medical Microinstruments S.p.A. annonce un financement de Série A de 20 millions d'euros dans le développement de sa plateforme de microchirurgie robotique

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/614046/MMI_Srl_Logo.jpg )



Le syndicat d'investisseurs était mené par Andera Partners, anciennement Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP), avec Panakès Partners et Fountain Healthcare, l'investisseur de « seed money » historique Sambatech, et deux vétérans de l'industrie, Gus Castello, ancien premier vice-président des opérations produits chez Intuitive Surgical Inc., un leader mondial en matière de chirurgie robotique, et John Engels, fondateur d'AxoGen, Inc., un leader mondial en solutions de réparation des nerfs périphériques en microchirurgie.

Giuseppe M. Prisco, PDG de MMI, a déclaré, « Nous sommes ravis qu'un groupe exceptionnel d'investisseurs et d'experts en technologie médicale accomplis soutienne la prochaine phase de développement de la société et saisisse avec nous une opportunité de marché dépassant les 2,5 milliards USD chaque année ». Le tour de financement nous permettra de compléter le développement clinique et celui du produit, d'obtenir le marquage CE et de nous lancer sur les marchés européens.

« La robotique chirurgicale est une tendance majeure qui n'a pas encore pénétré un certain nombre de spécialités chirurgicales au-delà de la laparoscopie », a ajouté Olivier Litzka, associé chez Andera Partners. « MMI est en passe de fournir le premier produit robotique pour la chirurgie ouverte à l'aide de microinstruments à poignet articulé. Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec MMI alors qu'ils bâtissent une entreprise exceptionnelle dans une catégorie passionnante. »

Bien que la robotique ait essentiellement pénétré la chirurgie laparoscopique et plus récemment la chirurgie orthopédique, la microchirurgie, utilisée notamment dans les interventions chirurgicales reconstructives, lymphatiques et oculaires, a été largement mal desservie par la robotique à ce jour. La microchirurgie a seulement fait l'objet d'avances incrémentielles en optique et en instrumentation, la pratique chirurgicale étant limitée par ce qui est réalisable manuellement quand on travaille sous une mise à l'échelle optique 5x à 40x. MMI est la première à réaliser une avancée de rupture dans cet espace chirurgical en alliant la dextérité de l'articulation du poignet à contrôle robotisé à une démultiplication 5x à 40x correspondant à la magnification optique.

« MMI est un excellent exemple de ce que l'Italie a de meilleur à offrir, grâce à son excellence en robotique avancée », a déclaré Alessio Beverina, associé chez Panakès Partners. « La technologie révolutionnaire de MMI aidera les chirurgiens à entreprendre une microchirurgie complexe avec une dextérité et un mouvement extrêmement précis et un contrôle sans tremblement. »

Dans le cadre du financement, Olivier Litzka d'Andera Partners, Alessio Beverina de Panakes, Justin Lynch de Fountain ainsi que les experts de l'industrie Gus Castello, John Engels et Fabrizio Landi, ancien PDG et fondateur d'Esaote S.p.A. rejoignent le conseil d'administration de MMI avec Carlo Alberto Marcoaldi, Giuseppe M. Prisco et Hannah Teichmann, qui ont cofondé MMI avec Massimiliano Simi.

À propos de la plateforme de microchirurgie robotique de MMI

MMI a développé la première plateforme robotique télécommandée pour les sutures en chirurgie ouverte à l'aide de microinstruments à poignet articulé. Elle offre au chirurgien la démultiplication et l'élimination des tremblements et facilite les procédures existantes et nouvelles dans les domaines de la microchirurgie, des reconstructions post-oncologiques et des traumatismes, de l'ophtalmologie, de la greffe d'organe et de la chirurgie pédiatrique. La plateforme robotique de MMI est un dispositif expérimental qui n'est pas encore commercialisé.

À propos de MMI

Medical Microinstruments S.r.l. (MMI), une société fondée en 2015, a son siège à Calci (Pise) en Italie. La société s'est donné pour mission d'aider plus de chirurgiens dans le monde à offrir des procédures microchirurgicales perfectionnées, tout en réduisant les coûts pour les patients, les hôpitaux et pour la société en général. http://www.mmimicro.com

À propos d'Andera Partners

Andera Partners est un investisseur de premier plan dans des participations minoritaires dans des sociétés privées. Anciennement connu sous le nom d'Edmond de Rothschild Investment Partners, le gestionnaire de fonds emploie 56 employés et compte plus de 2 milliards d'euros sous gestion. Son équipe de 11 professionnels des sciences de la vie possède une expérience approfondie à la fois dans le secteur des sciences de la vie et dans le capital-investissement et le capital-risque. L'équipe a levé plus de 800 millions d'euros via sa franchise BioDiscovery et clôture actuellement son fonds BioDiscovery 5 de 345 millions USD. Depuis sa création, les fonds BioDiscovery ont investi dans environ 60 entreprises privées, dont 16 ont été vendues et 16 cotées sur les marchés financiers publics, tandis que plus de 20 d'entre elles sont actives dans les portefeuilles.

À propos de Fountain Healthcare

Fountain Healthcare Partners est un fonds de capital-risque axé sur les sciences de la vie qui détient 176 millions d'euros (200 millions USD) sous gestion. Dans le secteur des sciences de la vie, les domaines d'intérêt spécifiques à Fountain sont les spécialités pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, la biotechnologie et les diagnostics. La firme déploie la majorité de son capital en Europe, et le reste aux États-Unis. Le bureau principal de Fountain est situé à Dublin, en Irlande, et son deuxième bureau à New York. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.fh-partners.com.

À propos de Panakès Partners

Panakès Partners est un investisseur de capital-risque qui finance des entreprises médicales, des startups au stade précoce et des PME ambitieuses offrant des produits extrêmement prometteurs en Europe et en Israël et améliorant à la fois les résultats thérapeutiques des patients et l'économie des soins de santé. Ses investissements ciblent les domaines des dispositifs médicaux, des diagnostics et de l'informatique médicale. Panakès Partners a son siège à Milan, en Italie. http://www.panakes.it.

