MediCapture annonce un troisième trimestre record pour 2021

Les ventes de systèmes MVR® et DICOM Made Easy™ sont en tête

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvanie, 17 novembre 2021 /PRNewswire/ -- MediCapture, Inc, l'un des principaux fabricants de systèmes d'imagerie médicale et de logiciels de connectivité hospitalière, a annoncé des ventes et des bénéfices records pour le troisième trimestre de 2021.

Alors qu'elle s'apprête à célébrer son vingtième anniversaire, la société connaît une croissance accélérée stimulée par la sortie de nouveaux produits et une forte demande pour son logiciel DICOM Made Easy™, une solution DICOM complète qui rationalise les communications entre les enregistreurs vidéo médicaux et les systèmes d'information hospitaliers (SIH), notamment les PACS.

MediCapture a enregistré ses ventes trimestrielles les plus élevées de systèmes MVR®, menées par la division européenne, qui a dépassé plusieurs objectifs de vente, notamment les envois de plus de 600 systèmes d'enregistrement vidéo médical MVR® et USB300 au cours du trimestre.

MediCapture a également achevé la livraison de systèmes d'imagerie pour une grande installation hospitalière en Russie. La société a fourni plus de 500 systèmes d'enregistrement depuis le lancement du projet au deuxième trimestre 2020.

« Au cours des deux dernières années, nous avons doublé notre capacité de production pour répondre à la demande. Plus important encore, au cours du troisième trimestre, nous avons fini de sécuriser les composants nécessaires pour répondre à nos objectifs de fabrication pour 2022 », a déclaré Alexander Yurusov, vice-président de l'ingénierie et de la fabrication.

Une autre étape attendue du trimestre a été franchie par la division Cartes de circuits intégrés, qui a expédié les premiers prototypes prêts pour la production de la carte de circuits imprimés iMave™ 4K de quatrième génération. iMave (moteur vidéo et d'archivage médical intégré), qui alimente les systèmes d'enregistrement MVR, permet aux grands équipementiers d'intégrer de manière transparente des capacités de traitement et d'archivage vidéo dans leurs endoscopes et microscopes chirurgicaux.

La division Logiciels de MediCapture a également connu un trimestre record, grâce aux ventes du logiciel de mise en réseau et de connectivité vidéo DICOM Made Easy™ de la société. Les ventes ont augmenté de 46 % par rapport au trimestre précédent, le deuxième trimestre 2021, et ont augmenté de 75 % en glissement annuel par rapport au troisième trimestre 2020.

« La croissance explosive de DICOM dans les systèmes d'information hospitaliers est un moteur essentiel de la demande pour nos systèmes d'enregistrement vidéo alimentés par DICOM », a ajouté Michael Bishop, président et PDG. « La dernière génération de nos enregistreurs vidéo médicaux MVR a été assimilée à un environnement d'enregistrement vidéo en réseau qui prend en charge un flux de travail puissant, mais facile à utiliser. Cette évolution découle de la reconnaissance du fait que l'avenir de l'imagerie médicale sera davantage constitué de systèmes et de processus intégrés que de dispositifs autonomes. Nous sommes bien positionnés pour l'avenir et nous nous réjouissons des opportunités qui s'offrent à nous. »

