MEDICAPTURE LANCE LE MVR TOUCHPRO™ : INCLUANT LE NOUVEAU MONITEUR MTS101 MULTI-TOUCH DE 10 POUCES DE QUALITÉ MÉDICALE DOTÉ DU SYSTÈME DE DOCUMENTATION ET D'ENREGISTREMENT MVR™

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvanie, 3 août 2022 /PRNewswire/ -- MediCapture Inc., l'un des principaux fabricants de systèmes d'imagerie médicale et de logiciels de mise en réseau des hôpitaux, annonce la disponibilité de son nouveau MVR TouchPro™, la combinaison d'un système d'enregistrement vidéo médical MVR de qualité supérieure et du MTS101 son nouveau moniteur multi-touch de 10 pouces de qualité médicale.

L'un des systèmes les plus évolutifs et les plus performants du secteur, le MVR TouchPro offre des connexions réseau et Wi-Fi directes au PACS et permet de contrôler les sessions chirurgicales depuis n'importe quel endroit de la salle d'opération, grâce au moniteur multi-touch MTS101 inclus.

Le moniteur multi-touch MTS101 alimenté par USB, en instance de brevet, est doté d'une configuration « prêt à l'emploi » et d'une capacité de montage VESA, permettant de le positionner facilement à n'importe quel endroit dans la salle d'opération. Grâce à la grande interface utilisateur de 10 pouces, les équipes peuvent saisir les données des patients, zoomer, éditer des vidéos et élaborer des rapports.

En complément de la MTS101, le MVR TouchPro est livré avec une multitude de fonctionnalités avancées et uniques, notamment un flux de travail complet pour le patient, avec une option de mise à niveau DICOM Made Easy™, pour une récupération facile et rapide des informations sur le patient et le transfert des études vers le PACS, ainsi qu'une option de mise à niveau 4K Ultra HD pour enregistrer les opérations chirurgicales délicates avec des détails époustouflants. Ces deux mises à niveau sont accessibles instantanément à l'aide d'un code d'activation lorsque vous êtes prêt à les ajouter.

« Le MVR TouchPro avec le MTS101 est un ensemble complet pour les hôpitaux qui ont besoin de systèmes d'enregistrement vidéo médical avancés, faciles à installer et à utiliser », a déclaré Bernd Jotzat, chef de produit. « Les équipes chirurgicales peuvent positionner le moniteur n'importe où dans la salle d'opération et gérer de puissantes fonctionnalités de flux de travail d'un simple glissement de doigt, comme avec un smartphone. »

Le moniteur multi-touch MTS101 fourni avec le MVR TouchPro peut également être acheté seul pour être utilisé avec tout autre système d'imagerie médicale MediCapture MVR, et il est disponible pour les fabricants d'équipements originaux (OEM) d'endoscopie et d'autres équipements vidéo chirurgicaux.

« Un moniteur à écran tactile polyvalent et prêt à l'emploi était un complément très attendu par nos clients hospitaliers et OEM », a déclaré Mike Bishop, président et directeur général. « Face au besoin croissant de gérer et de partager le contenu vidéo sur le marché de la chirurgie, MediCapture travaille également sur plusieurs produits de stockage et périphériques qui viendront enrichir son portefeuille de systèmes MVR. »

Les nouveaux MVR TouchPro™ et MTS101 sont en stock et disponibles pour une livraison immédiate. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la disponibilité du MVR TouchPro et du moniteur MTS101 avec écran tactile, communiquez avec MediCapture à [email protected] ou composez le 888-922-7887 (É.-U.) ou le 1 503-445-6935 (à l'extérieur des États-Unis).

À propos de MediCapture

MediCapture Inc. est un fabricant de premier plan de systèmes d'imagerie médicale et de suites de connectivité logicielle conformes à la norme DICOM. Les systèmes d'imagerie de la société prennent en charge un flux de travail guidé, de la capture vidéo à l'archivage PACS. Conçus pour être compatibles avec toute caméra vidéo médicale, les systèmes d'imagerie de MediCapture sont commercialisés par les plus grands fabricants mondiaux d'endoscopes, de microscopes chirurgicaux et de systèmes de chirurgie robotique. Pour plus d'informations sur MediCapture et ses produits, rendez-vous sur medicapture.com.

