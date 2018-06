MediCapture® lance le puissant MVR Pro HD, le premier d'une nouvelle série d'enregistreurs vidéo médicaux

Comme avec tous les enregistreurs de la série MVR Pro, le MVR Pro HD dispose d'un écran tactile intégré pratique avec des icônes intuitives. Les icônes s'affichent également lorsque l'enregistreur est connecté à un moniteur à écran tactile externe, ce qui en fait un enregistreur polyvalent et facile à utiliser.

Grâce à la connectivité réseau avancée, intégrant notamment le Wifi et le Bluetooth, il est facile de consulter et récupérer les informations des patients, ainsi que de transférer et de stocker des fichiers vidéo.

Une option DICOM sera bientôt disponible, suivie d'une alternative 4K Ultra HD.

« Il s'agit là d'une avancée majeure dans la technologie vidéo médicale », a déclaré Mike Bishop, PDG de MediCapture. « Il n'y avait jamais eu auparavant de série d'enregistreurs médicaux incorporant tous les derniers progrès technologiques et présentant la flexibilité et l'évolutivité nécessaires pour répondre aux besoins de visualisation des salles d'opération modernes, tout en conservant la facilité d'utilisation pour laquelle les produits MediCapture sont connus ».

Mike Bishop a également expliqué que tous les enregistreurs de la série reposent sur la plateforme exclusive iMave® Pro, un moteur vidéo d'archivage médical intégré pour les systèmes de caméra et les dispositifs médicaux OEM de nouvelle génération.

D'autres enregistreurs MVR Pro équipés de fonctions 4K Ultra HD et DICOM seront lancés au cours de l'année.

Pour des démonstrations de produits, appelez le 1-888-922-7887.

À propos de MediCapture

MediCapture, Inc. est le chef de file de la conception et de la fabrication de solutions d'enregistrement vidéo médical. Les enregistreurs faciles à utiliser de MediCapture permettent d'enregistrer des vidéos et des images haute définition directement sur une clé USB, un disque dur local ou un lecteur réseau. Ils sont compatibles avec pratiquement tous les appareils vidéo médicaux, y compris les endoscopes, les arthroscopes, les microscopes chirurgicaux, les ultrasons, les dispositifs médicaux sur arceau et plus encore. MediCapture fournit également des solutions d'enregistrement vidéo médical aux fabricants de matériel et aux intégrateurs. Pour plus d'informations, appelez le (888) 922-7887, ou consultez medicapture.com ; LinkedIn.com/medicapture.

Photo- https://mma.prnewswire.com/media/711577/MediCapture___MVR_Pro_HD.jpg

SOURCE MediCapture, Inc.

