Medicilon et Hengrui Pharma renforcent leur collaboration stratégique pour soutenir l'innovation dans les ADC, les petits acides nucléiques et les médicaments CGT

BOSTON, 2 août 2024 /PRNewswire/ --Shanghai Medicilon Inc. (« Medicilon ») et Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (« Hengrui Pharma ») ont récemment conclu un accord de collaboration stratégique. Les efforts de coopération se concentreront sur l'évaluation préclinique de nouvelles modalités médicamenteuses, en particulier les ADC, les petits acides nucléiques et les médicaments de thérapie cellulaire et génique (CGT). L'objectif de ce partenariat est de promouvoir l'innovation de l'industrie pharmaceutique chinoise afin qu'elle soit compétitive au niveau international.

Dr. Chunlin Chen and Dr. Lianshan Zhang at Strategic Cooperation Signing Ceremony

L'engagement élevé de Medicilon et de Hengrui Pharma en faveur de la collaboration s'appuie sur les bases solides que constituent des années d'expérience et une confiance bien établie. Les entreprises prévoient d'intégrer l'expertise en R&D préclinique de Medicilon aux stratégies innovantes et à l'influence sur le marché de Hengrui Pharma. Medicilon s'appuiera sur ses avantages technologiques en matière de découverte et de développement de médicaments pour fournir à Hengrui Pharma une gamme de services précliniques, en se concentrant sur les tests d'efficacité, la pharmacocinétique et les études toxicologiques pour de nouvelles modalités médicamenteuses. Medicilon et Hengrui Pharma uniront leurs efforts pour réaliser des percées dans le domaine des thérapies pharmaceutiques.

L'atmosphère de l'échange était enthousiaste et conviviale. Lianshan Zhang, directeur général adjoint et président de la R&D mondiale de Hengrui Pharma, ainsi que d'autres cadres, ont visité le parc Chuansha de Pudong de Medicilon. Ils ont été accueillis par le CEO de Medicilon, Chunlin Chen, et les principaux membres de l'équipe.

Au cours de la visite, l'équipe R&D de Medicilon a présenté sa plateforme de services précliniques à guichet unique pour la R&D pharmaceutique. Elle a souligné les capacités et les atouts techniques de Medicilon en matière d'évaluation de la sécurité, de pharmacologie et de pharmacocinétique, avec une attention particulière pour les PROTAC, les ADC, les acides nucléiques, les anticorps bispécifiques, les peptides, les vaccins et les CGT.

Lianshan Zhang, directeur général adjoint et président de la R&D mondiale de Hengrui Pharma, déclare : « Medicilon possède de solides capacités d'innovation et une qualité de service dans ce domaine, ce qui en fait un partenaire CRO de confiance. La collaboration entre Hengrui Pharma et Medicilon ne reconnaît pas seulement les réalisations passées, mais représente également une exploration approfondie du potentiel de collaboration future et une planification stratégique tournée vers l'avenir ».

Chunlin Chen, fondateur et CEO de Medicilon, déclare : « Medicilon et Hengrui Pharma sont convaincus que, grâce à une collaboration étroite, le processus de R&D des médicaments sera accéléré, contribuant ainsi au développement innovant de l'industrie pharmaceutique mondiale ».

