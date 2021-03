Medicinale cannabisproducten van Khiron komen aan in Duitsland voor onmiddellijk voorschrift, verkoop en distributie

Tejinder Virk, Voorzitter van Khiron Europe zei: "Sinds het ondertekenen van onze distributieovereenkomst met Nimbus Health in 2020, onderrichten de Europese verkoop- en marketingteams van het bedrijf actief artsen en vergroten ze het bewustzijn van onze producten. Met spanning lanceren we ons portfolio met Khiron 1/14, een product dat aan een onbevredigde medische behoefte op de Duitse markt tegemoetkomt. Naarmate we onze aanwezigheid in het VK en Duitsland blijven uitbreiden, zullen we onze klinische expertise uit Colombia optimaal benutten om de Europese markt te voorzien van bijkomende op cannabis gebaseerde medicinale producten."

Franziska Katterbach, Managing Director & Chief Legal Officer voor Khiron Europe gevestigd in Frankfurt, vulde aan: "Ik zou graag ons Europees team bedanken voor hun niet aflatend doorzettingsvermogen over de laatste maanden; hun inspanningen hebben ons in staat gesteld om deze belangrijke mijlpaal te bereiken ondanks de uitdagingen van de globale pandemie en Duitslands strenge regelgevende omgeving. Nu we beschikken over alle vergunningen en met onze producten beschikbaar voor verkoop, kijken we ernaar uit om onze aanwezigheid in deze groeiende markt te vergroten met meer dan 60.000 patiënten die medicinale cannabis gebruiken en een bevolking van meer dan 82 miljoen mensen. We zijn al extra op cannabis gebaseerde medicinale producten aan het ontwikkelen uit onze gecertificeerde stam die recent geïmporteerd werd uit Colombia om de toegang en productselectie voor Duitse patiënten te verbeteren."

Via zijn EU-GMP-gecertificeerde toeleveringsketenpartners in Europa blijft Khiron zijn aanbod van eersteklas medicinale cannabisproducten uitbreiden, waarbij het mikt op de introductie van op cannabis gebaseerde medicinale producten die gebaseerd zijn op diegene die al door het bedrijf gedistribueerd worden in Colombia en Peru. Nu zijn concept in Colombia bewezen en bevestigd is, wil het bedrijf zijn klinische gegevens en intellectuele eigendom, onderwijsplatforms, technologie en systemen ten volle benutten om uit te breiden naar nieuwe markten.

Over Khiron Life Sciences Corp.

Khiron is een verticaal geïntegreerd bedrijf dat handelt in medicinale en CPG-cannabis met kernactiviteiten in Latijns-Amerika en operationele activiteit in Europa en Noord-Amerika. Khiron is de leidende provider van medicinale cannabis in Colombia en het eerste bedrijf in Colombia dat een vergunning heeft voor de teelt, productie, nationale distributie en verkoop en internationale export van medicinale cannabisproducten met zowel een laag als hoog THC-gehalte. Het bedrijf levert medicinale cannabisproducten in Colombia, Peru en het Verenigd Koninkrijk en is gepositioneerd om met de verkoop van medicinale cannabis te starten in Mexico, Duitsland en Brazilië in 2021.

Door middel van zijn volledig eigen medische klinieken en telegeneeskundeplatformen combineert Khiron een patiëntgerichte benadering, onderwijsprogramma's voor artsen, wetenschappelijke expertise, productinnovatie en landbouwinfrastructuur om doktersrecepten en merktrouw aan te drijven. Zijn welzijnseenheid lanceerde het eerste huidverzorgingsmerk met CBD in Colombia, KuidaTM, nu op de markt in meerdere rechtsgebieden in Latijns-Amerika, de VS en het VK. Het bedrijf wordt geleid door medeoprichter en Chief Executive Officer, Alvaro Torres, samen met een ervaren en divers managementteam en raad van bestuur.

Bezoek Khiron online op investors.khiron.ca en op Instagram @khironlife.

Waarschuwende opmerkingen

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan bepaalde "toekomstgerichte informatie" en "toekomstgerichte verklaringen" bevatten in de zin van geldende regelgeving inzake effecten. Alle informatie die hierin omvat is en niet historisch van aard is, kan toekomstgerichte informatie zijn. Khiron is niet verplicht om commentaar te geven op analyses, verwachtingen of verklaringen van derden met betrekking tot Khiron, zijn effecten of financiële of bedrijfsresultaten (zoals van toepassing). Hoewel Khiron vindt dat de verwachtingen in de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht redelijk zijn, zijn zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd op verwachtingen, factoren en veronderstellingen betreffende toekomstige gebeurtenissen die onjuist kunnen blijken te zijn en onderhevig zijn aan talrijke risico en onzekerheden, waarvan sommige buiten de controle van Khiron liggen, met inbegrip van de risicofactoren die besproken worden in Khirons Jaarlijks Informatieformulier dat beschikbaar is op Khirons SEDAR-profiel op www.sedar.com. De toekomstgerichte informatie in dit persbericht wordt uitdrukkelijk gekwalificeerd door deze waarschuwing en geldt vanaf deze datum. Khiron wijst elke bedoeling af en heeft geen verplichting of verantwoordelijkheid, behalve zoals vereist door de wet, om toekomstgerichte informatie bij te werken of te herzien, of dit nu al dan niet het gevolg is van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Noch de TSXV noch zijn provider van regelgevingsdiensten (zoals die term gedefinieerd is in het beleid van de TSXV) accepteert verantwoordelijkheid voor de geschiktheid of juistheid van dit persbericht.

Contactpersoon voor investeerders: Paola Ricardo, E-mail: [email protected], Tel: +1 (647) 275-8984; Mediacontact: Peter Leis, Europe Communications Manager, E-mail: [email protected] [email protected]; Khiron Europe: Tejinder Virk, Europe President, E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1460045/Khiron_Life_Sciences_Corp__Khiron_Medical_Cannabis_Products_Arri.jpg

Related Links

https://khiron.ca/



SOURCE Khiron Life Sciences Corp.