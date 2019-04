Médico Bruno Cosme revoluciona medicina preventiva com projeto social para mudar a vida de duas pessoas com obesidade grau 3

Junto de profissionais renomados, Bruno deu início ao Projeto Ágape, que promete mudar completamente a vida de dois pacientes. Gratuitamente, um homem e uma mulher com obesidade grau 3 terão tudo à disposição para emagrecer de forma saudável, compartilhando sua rotina no Instagram @projetoagapee para incentivar várias pessoas a mudarem seus hábitos, ampliando o impacto da ação. O projeto também contará com palestras educativas em escolas e atividades físicas em grupo com o médico, os educadores físicos, os participantes e os seguidores convocados por meio das redes sociais.

"Academia, personal trainer, medicamentos, suplementos, nutricionista, médico e coach. Tudo que a pessoa precisa para emagrecer será disponibilizado de forma gratuita, finalizando com a cirurgia plástica para retirar o excesso de pele. É um projeto que vai transformar vidas. Sempre procuro agregar meu trabalho a um propósito maior", pontuou o médico.

Mesmo com destaque maior, o projeto não é frente solitária neste sentido. Uma vez por ano ele realiza a semana solidária de agendamentos, onde 10% do valor das consultas agendadas são revertidos para alguma instituição de caridade escolhida através de indicações no seu Instagram.

Com especializações em Harvard, nos EUA, o médico foca em uma área ainda pouco difundida no país: a medicina do estilo de vida. O método se baseia em quatro pilares: melhora do sono e da alimentação, atividade física e o controle do estresse. "Por aqui, o ensino médico tradicional foca muito mais na doença e na prescrição de remédios. Nosso tratamento é mais focado na mudança de hábitos. É a única forma de obtermos um emagrecimento duradouro e sem o indesejado efeito sanfona. Até prescrevemos remédios quando indicados, mas com a intenção de tirá-los conforme o paciente vá incorporando os novos hábitos", explicou.

Os resultados são notáveis. Com mais 130 mil seguidores, Bruno se tornou referência do assunto no Brasil. O médico acredita que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta, compartilhando sua rotina de bons hábitos para incentivar seus seguidores e pacientes. Mesmo atendendo cerca de 250 pessoas por mês, a espera por uma consulta pode levar alguns meses. Seu consultório em João Pessoa, por exemplo, só tem agenda disponível para novembro - em São Paulo, só é possível marcar uma consulta a partir de julho.

Informações para Imprensa

LinoMix Assessoria

62 3637-7720

linomix.com.br

FONTE Dr. Bruno Cosme

SOURCE Dr. Bruno Cosme