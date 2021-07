Médicos advierten que "Es hora de realizarse pruebas de detección de cáncer" luego de las demoras debido al COVID

WASHINGTON, 22 de julio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Es comprensible que millones de personas postergaran importante atención médica durante el apogeo de la pandemia de COVID-19, y ahora los oncólogos de todo el país recomiendan a las personas a programar pruebas de detección de cáncer que podrían salvar vidas.

Time to Screen cuenta con el respaldo de la artista Patti LaBelle, ganadora de dos premios Grammy, quien está asociada con dos organizaciones nacionales sin fines de lucro, el Community Oncology Alliance (COA) y CancerCare, que tienen como objetivo alentar a los adultos mayores de 40 años a programar exámenes de detección recomendados por los médicos para seis cánceres comunes: mama, colorrectal, cervical, próstata, pulmón y piel. Los anuncios de servicio público de televisión, radio y digitales con LaBelle se extenderán hasta octubre de 2021, y compartirán el importante mensaje de que es hora de realizarse estas importantes pruebas de detección.

El cáncer es la segunda causa principal de muerte en los Estados Unidos, pero es la principal causa de muerte entre los adultos hispanos y latinos. Los adultos de color tienen la tasa de mortalidad más alta de todos los demás grupos raciales/étnicos para muchos tipos de cáncer. Los factores sociales más determinantes que contribuyen a esta disparidad incluyen los ingresos económicos, el conocimiento acerca de la salud, y el acceso directo al cuidado médico.

"Hacer que más personas se sometan a pruebas de detección de cáncer significa que se puede detectar precozmente y eso puede salvar vidas", dijo Luis Campos, MD, miembro de COA y oncólogo médico en Houston, Texas. "Visite TimeToScreen.org para obtener ayuda para encontrar opciones de detección de cáncer gratuitas o de bajo costo. Hágalo por usted y por sus seres queridos".

Time to Screen insta a los adultos que necesitan programar una prueba de detección de cáncer, o que se preguntan si deberían someterse a una prueba, a visitar www.TimeToScreen.org o llamar al 1-855-53-SCREEN (1-855-537-2733) para pedir ayuda. Los recursos están disponibles en español e inglés.

La campaña tiene como principal objetivo revertir una tendencia de demoras en las pruebas de detección del cáncer inducida por la pandemia. La investigación demuestra una caída considerable en las pruebas de detección, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer en los adultos mayores en 2020, incluyendo una disminución del 85 por ciento en las pruebas de detección del cáncer de mama y una disminución del 75 por ciento en las pruebas de detección del cáncer de colon.

"Time to Screen" es una asociación entre la COA, un grupo nacional de defensa sin fines de lucro dedicado exclusivamente a las prácticas oncológicas independientes y los pacientes a los que atienden, y CancerCare, una organización nacional sin fines de lucro que brinda información y servicios de apoyo profesional gratuitos para ayudar a las personas a manejar los desafíos emocionales, prácticos y financieros del cáncer. Todas las recomendaciones de detección se basan en las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) o el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los EE. UU. (U.S. Preventive Services Task Force, USPSTF).

Las personas pueden visitar www.TimeToScreen.org o pueden llamar gratis al 1-855-53-SCREEN (1-855-537-2733) para obtener más información sobre las pruebas de detección del cáncer y encontrar un lugar conveniente.

Acerca de la Community Oncology Alliance (COA)

La COA es una organización sin fines de lucro dedicada a defender las prácticas de oncología comunitaria y, lo más importante, a los pacientes a los que atienden. La COA es la única organización dedicada exclusivamente a la oncología comunitaria, donde se trata a la mayoría de los estadounidenses con cáncer. La misión de la COA es garantizar que los pacientes con cáncer reciban atención oncológica de calidad, asequible y accesible en sus propias comunidades. Cada año, más de 1.5 millones de personas en los Estados Unidos son diagnosticadas con cáncer y las muertes por la enfermedad han disminuido constantemente debido a la detección, el diagnóstico y el tratamiento más tempranos. Obtenga más información en www.CommunityOncology.org. Siga a la COA en Twitter en www.twitter.com/oncologyCOA o en Facebook en www.facebook.com/CommunityOncologyAlliance.

Acerca de CancerCare®

Fundada en 1944, CancerCare es la organización nacional líder que brinda información y servicios de apoyo profesional gratuitos para ayudar a las personas a manejar los desafíos emocionales, prácticos y financieros del cáncer. Nuestros servicios integrales incluyen administración de casos, asesoramiento y grupos de apoyo por teléfono, en línea y en persona, talleres educativos, publicaciones y asistencia financiera y de copagos. Todos los servicios de CancerCare son proporcionados por trabajadores sociales de oncología con maestría y expertos en cáncer líderes en el mundo. Para más información, visite www.cancercare.org o llame al 800-813-HOPE (4673).

