Médicos do St. David's Medical Center estão entre os primeiros do país a implantar tecnologia de neuroestimulador para insuficiência cardíaca avançada

AUSTIN, Texas, 13 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Médicos do St. David's Medical Center recentemente se tornaram um dos primeiros nos EUA a implantar uma nova tecnologia de neuroestimulador para ajudar a tratar a insuficiência cardíaca avançada. O sistema Barostim é a única tecnologia aprovada pela Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) a usar o sistema nervoso para controlar a insuficiência cardíaca e melhorar a função do sistema cardiovascular.

O sistema apresenta um dispositivo programável que é colocado sob a clavícula do paciente e envia pulsos elétricos para barorreceptores, que detectam mudanças na pressão na artéria carótida. Isso aciona o barorreflexo, o principal reflexo cardiovascular do corpo, causando uma resposta autônoma, ou involuntária ao coração.

"Quando o dispositivo é ativado, ele envia impulsos por meio de um eletrodo aos receptores na artéria carótida", disse o Dr. Jeffrey Apple, um cirurgião vascular, que juntamente com cirurgiões cardiotorácicos e vasculares, realizaram o procedimento no St. David's Medical Center. "Isso faz com que o corpo pense que o sistema nervoso simpático e parassimpático estão funcionando corretamente. O cérebro então responde e envia mensagens ao corpo de que o coração está funcionando corretamente. Isso relaxa os vasos sanguíneos, diminui a frequência cardíaca e reduz o fluido no corpo."

A terapia foi projetada para restabelecer o equilíbrio com o sistema nervoso autônomo e, portanto, reduzir os sintomas de insuficiência cardíaca.

"Essa abordagem em relação à insuficiência cardíaca foi projetada para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, incluindo aqueles que continuam sintomáticos apesar de tomarem medicamentos e não têm outras opções de terapia com base em dispositivos", disse Andrea Natale, M.D., F.A.C.C., F.H.R.S., F.E.S.C., eletrofisiologista cardíaco e diretor médico executivo do Texas Cardiac Arrhythmia Institute do St. David's Medical Center. "Isso lhes permite ter suas rotinas de vida com menos limitações."

FONTE St. David’s Medical Center

