Médicos en América latina prueban y comparten sus testimoniso sobre la innovadora Exomask

"Me gustó mucho la visión y la calidad del material, de la total transparencia, no tenía eso con otros aditamentos que utilizaba,Dr. Franco Maulen, Odontólogo pediátrico, con consulta pública y privada y Maestro de Odontología en inglés en la facultad de Mendoza. Argentina. "Hoy por hoy todo mundo la puede usar en cualquier lado, imagina que aquí en un mes ya van a retomar clases y si la maestra de primaria, que va a estar muy expuesta, la utiliza puede tener un vínculo mejor con sus alumnos que con un barbijo (cubre bocas) al igual que un terapeuta o un psicólogo, en realidad mejora los vínculos humanos. En Latam somos tan cálidos que el no ver una sonrisa, no ver la cara completa, nos cuesta y definitivamente Exomask ayuda mucho en ello, cambia la connotación y termina sumando pues hasta el niño se sentirá más tranquilo teniendo una comunicación no verbal con más afecto y cercanía".

"El mayor beneficio es que filtra y que no se sofoca uno, no se siente calor, el motor ventila muy bien. En general me gustó, veo mejor y realmente sella." Dr. Luis Carlos Candanedo. Odontólogo, especialista en implantología y cirugía dental. Consulta privada en tres clínicas. Panamá

Nunca había escuchado sobre Exomask, cuando vi fotos y la caja pensé que era más grande y aparatoso, me llamó la atención que está hecha en Colombia, agregó el Dr. Candanedo.

Además de doctores, hicimos llegar Exomask a ingenieros, como Sebastián Berra, socio de la empresa LEW en Argentina, con una especialidad en desarrollo de insumos e innovaciones para dispositivos de circulación; Berra labora en un laboratorio donde trabajan con corazones artificiales y es ingeniero electrónico y esta fue su opinión: "Exomask está orientada a profesionales de la salud que están expuestos y en realidad pudiera ser también para empresas en donde la gente está expuesta mucho tiempo como los ingenieros que laboran en un lugar cerrado y pequeño; puede ser buena tanto para laboratorios como a nivel industrial.

Por su parte el Dr. Esteban Ruales de Quito, Ecuador, especialista en rehabilitación oral y odontología dice: "El mayor beneficio es que es de fácil respiración y tiene muchísimo rango de visibilidad, incluso hacia abajo se ve muy bien y eso ayuda. Colocarla es más fácil de lo que pensé, es amigable y rápido".

Con una muestra de estos testimonios, en EXOMASK nos encontramos sumamente satisfechos con el producto que estamos brindando, ocupándonos principalmente de la seguridad y protección de los usuarios en estos tiempos tan inciertos y seguiremos trabajando muy de cerca para llegar a especialistas de distintos ámbitos laborales y con ello contribuir a que los contagios minimicen considerablemente y podamos trabajar mucho más tranquilos.

http://exomask-latam.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1358474/Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1358475/Exomask.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1358476/Exomask.jpg

FUENTE EXOMASK

Related Links

http://exomask-latam.com/



SOURCE EXOMASK